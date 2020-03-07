RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

09:45
Угрожал порезать: в Киеве возле оперы сняли на фото опасного вора
09:24
Украинцы с 1 апреля смогут бесплатно лечиться в частных клиниках: названы условия
08:25
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с "грузовиком": яркие фото и видео
07:29
В Житомире загадочно погиб разведчик, воевавший на Донбассе: фото
07:08
Отмечаете 8 марта дома? Мы собрали несколько идей для вкусного ужина Lime
06:30
Гороскоп на 7 марта: Тельцам стоит заняться своим моральным здоровьем, а Рыбы могут внезапно влюбиться
06:23
Часть страны накроют дожди: какая погода ожидается в Украине в субботу
05:22
В Киеве перекроют "уставший" мост: названы сроки ремонта
03:21
В Германии провели новые испытания летающего такси: фото и видео
02:17
Толпа идет на штурм: появилось забавное видео из оккупированного Луганска
01:23
Под Киевом водитель устроил кулачный бой с "колегой": конфликт попал на видео
00:22
Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Угрожал порезать: в Киеве возле оперы сняли на фото опасного вора

суббота, 07 марта 2020, 09:45
переглянути новину українською

В Киеве возле Национальной оперы заметили опасного злоумышленника, который угрожал женщине ножом.

Как сообщает городское сообщество "Киев оперативный", преступник хотел порезать женщину за то, что она помешала ему ограбить другого человека.

"Вот фото одного из них, которого еще вчера сфотографировали при попытке кражи на станции метро Льва Толстого. С ним были еще минимум 2 подобные саранчи", - говорится в сообщении.

Отметим, что в полиции пока на инцидент никак не отреагировали. Тем временем в комментариях люди пишут, что видели неоднократно данных злоумышленников, которые продолжают пугать киевлян и гостей города.

Напомним, что в российском городе Липецк мужчина зарезал дочь, ранил жену и второго ребенка, а после этого покончил с собой.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: