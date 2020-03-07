Угрожал порезать: в Киеве возле оперы сняли на фото опасного вора

В Киеве возле Национальной оперы заметили опасного злоумышленника, который угрожал женщине ножом.

Как сообщает городское сообщество "Киев оперативный", преступник хотел порезать женщину за то, что она помешала ему ограбить другого человека.

"Вот фото одного из них, которого еще вчера сфотографировали при попытке кражи на станции метро Льва Толстого. С ним были еще минимум 2 подобные саранчи", - говорится в сообщении.

Отметим, что в полиции пока на инцидент никак не отреагировали. Тем временем в комментариях люди пишут, что видели неоднократно данных злоумышленников, которые продолжают пугать киевлян и гостей города.

Напомним, что в российском городе Липецк мужчина зарезал дочь, ранил жену и второго ребенка, а после этого покончил с собой.