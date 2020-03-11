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На трассе под Одессой женщина погибла в страшном ДТП: опубликованы фото

среда, 11 марта 2020, 19:59
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Фото: пресс-служба полиции в Одесской области

В среду, 11 марта, под Одессой произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Столкновения между автомобилями DEWOO LANOS и MERSEDES произошло недалеко от с. Подгорное. Пассажирка микроавтобуса, жительница Саратского района, погибла на месте", - говорится в ведомстве.

Кроме того, оба водителя и пассажирка легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: там автомобиль влетел в толпу протестующих.

Также в субботу, 21 сентября, под Одессой произошла смертельная авария с маршруткой и грузовиком, много людей погибли.

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