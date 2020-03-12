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Разлетелось стекло: под Киевом прогремел мощный взрыв в отделении банка, фото

четверг, 12 марта 2020, 10:57
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12 марта в Броварах под Киевом прогремел взрыв в отделении "Альфа-Банка", которое расположено по улице М. Лагуновой, 4Б. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет в Facebook еженедельная газета "Общественный ревизор", осколки стекла после взрыва разлетелись на несколько метров.

Очевидцы рассказали изданию, что взрыв был слышен ближе к утру.

На место прибыли сотрудники полиции, которые проводят следственные действия. При этом правоохранители отказываются разглашать какие-либо подробности до того, как буду установлены обстоятельства взрыва.

Также в сети опубликовали фотографии поврежденного отделения банка.

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Напомним, что появились новые подробности инцидента в киевском метро, где 6 марта прогремел взрыв.

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