В Полтаве избили автора фильмов про Майдан и войну на Донбассе: фото

11 марта в Полтаве неизвестные избили режиссера и соавтора ряда фильмов о войне на Донбассе и событиях на Майдане Дмитрия Гонтаренко.

Об этом он сам сообщил в социальной сети Facebook.

По словам пострадавшего, нападение было совершено около часу ня.

"В час, рядом с моим домом, в гаражном кооперативе Автомобилист 2, на меня было совершено групповое нападение и нанесено многочисленные телесные повреждения. Злоумышленники скрылись пока наша "новая полиция" ехала 35 минут на вызов, а когда приехала - не опросила свидетелей. Это нападение связываю с моей профессиональной деятельностью, а именно с созданием мной документальных фильмов, освещающих события Революции Достоинства и войны с Россией, моей активной гражданской позицией", - написал он.

В полиции уже отреагировали на жалобу Гонтаренко и согласились с тем, что патрульные ехали на место очень долго.

"Возможно, вызов был в очереди, но точно время прибытия не могло быть более получаса. Полицейские сразу осмотрели территорию кооператива и опросили вероятного свидетеля", - говорят правоохранители.

Напомним, что в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт.