Экс-депутат партии Порошенко Усов напал на адвоката и угрожал ему на собрании ОСМД - СМИ

Бывший депутат Верховной Рады Украины VIIсозыва из партии экс-президента Петра Порошенко напал на адвоката и угрожал ему при посторонних.

Об этом стало известно из опубликованного видео Telegram-канала "Украина криминальная", передает "Антикор".

Так, Константин Усов, народный избранник 7 созыва, мешал проведению собрания элитной многоэтажки в центре Киева, где собственно, он и проживает, а по его завершению нанес несколько ударов адвокату Ярославу Писковому.

Согласно информации, полученной от жителей ЖК Квартет, где собственно и произошли события, экс-депутат, пользуясь властными связями, курирует работу ОСМД данного жилого центра. Причем, отдельные жители отмечают, что объемы полученной выгоды достигают порядка полумиллиона гривен в месяц.

По факту нападения зарегистрировано уголовное производство, а учитывая статус нападающего и его возможные контакты в прокуратуре района и в Генеральной прокуратуре в целом (по мнению источников издания, он является приближенным к экс-генпрокурору Юрию Луценко) дело не получило развития и тормозится. При этом отдельные жители дома жалуются на угрозы за свои возможные показания.