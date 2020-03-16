Под Сумами столкнулись бус и маршрутка: несколько погибших, фото с места ЧП

В понедельник, 16 марта, утром возле села Постольное Сумского района легковое авто столкнулось с рейсовым автобусом, в результате аварии погибли водитель и два пассажира автобуса.

Об этом сообщает отдел коммуникаций местной полиции.

Так, около 8:30 столкнулись автомобиль Рено и рейсовый автобус сообщением Сумы-Зноб-Новгородский.

На месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты, устанавливается причина ДТП, а также точное количество пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Сумами произошла страшная авария, в результате которой три человека погибли и двое с травмами оказались в больнице.

Также зимой из-за непогоды в Сумах произошла серьезная ДТП - маршрутка въехала в столб, в результате чего пострадали 10 человек.