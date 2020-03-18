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В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус

среда, 18 марта 2020, 16:50
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17 марта в Ивано-Франковске скончалась 56-летняя женщина, у которой было подозрение на коронавирус.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание Galka.if.ua, об этом сообщили в медучреждении 18 марта.

Изначально у пациентки был подтвержден грипп типа А, однако у нее взяли и анализы на коронавирус, после чего отправили их в Киев. По предварительной информации, результаты исследования должны поступить до конца дня.

В последние недели умершая не выезжала за пределы страны. По этой причине врачи сомневаются, что у нее могут обнаружить коронавирус.

Всего в областной инфекционной больнице в Ивано-Франковске остаются 12 человек, которых проверяют на коронавирус.

В то же время и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив заявил во время заседания 18 марта, что у женщины была высокая температура и сухой кашель, но она отказалась от госпитализации. В больницу ей предлагали поехать 15 марта. На следующий день женщине стало хуже, у нее началась одышка.

"Женщину забрали в больницу, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но жизнь спасти уже не смогли – вчера она умерла. У нее диагностировали грипп А и ишемическую болезнь сердца, также были осложнения в виде пневмонии. Вопрос, был ли у нее коронавирус, – в работе. Пока нет подтверждений, что она умерла от коронавируса", – сказал он.

Напомним, что в Киеве положительный тест на коронавирус сдал военный пенсионер.

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