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В Киеве на журналиста напали в многолюдном автобусе: видео инцидента
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В Киеве на журналиста напали в многолюдном автобусе: видео инцидента

среда, 18 марта 2020, 12:34
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18 марта в Киеве совершили нападение на журналиста "Апострофа" Александра Гончарова, который вел прямую трансляцию в Facebook из переполненного пассажирами автобуса.

В своей трансляции журналист рассказывал о том, что водители и кондукторы не выполняют нормы карантина и даже после 12:00 не считают количество пассажиров в общественном транспорте. Как известно, в маршрутках запрещено перевозить более 10 человек одновременно, а в автобусах, троллейбусах и трамваях - не более 20.

В один из моментов пассажир переполненного автобуса выбил телефон из рук журналиста, после чего начал угрожать ему. В ответ на это Гончаров пригрозил нарушителю полицией, на что тот никак не отреагировал.

В ходе инцидента журналист не пострадал, чего не скажешь о его телефоне.

Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

Смотреть с 02:15:

Детальнее о ситуации в городе читайте в материале "Апострофа": Водитель без маски и куча людей в маршрутках: эксклюзивные фото и видео "карантина" в Киеве.

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