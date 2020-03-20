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Как себя чувствуют 5 новых зараженных коронавирусом в Черновцах: свежие данные

пятница, 20 марта 2020, 11:58
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Появились новые подробности о новых пяти случаях заражения коронавирусом в Черновцах. Один из зараженных недавно прибыл из-за границы, а остальные четверо контактировали с теми, у кого ранее подтвердили вирус.

По данным местной прессы, об этом заявила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

Под наблюдением врачей оказались три женщины и двое мужчин. Двое госпитализированных - старшего возраста.

По словам Гусак, из-за границы с вирусом вернулась женщина молодого возраста. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже длительное время получает симптоматическое лечение.

Два человека, которые имели контакты с инфицированным, не имеют пневмонии, но у них постоянно меняется температура тела, которая не превышает 38 градусов. Еще у двоих есть пневмония.

Одного из пяти человек уже отпустили домой на самоизоляцию.

19 марта в стране подтвердились 11 диагнозов. Сейчас в Украине 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", все трое умерших от COVID-19 в стране - это женщины.

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