СБУ "прошлась" по интимным салонам в Харькове: опубликованы фото и видео

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, причастной к созданию в Харькове сети интимных салонов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики установили, что четверо организаторов нелегального бизнеса создали в областном центре сеть подпольных салонов по оказанию интимных услуг. Преступники подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Они предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе "оформление на работу" склоняли к занятию проституцией.

По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в незаконную деятельность более 100 девушек.

Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи.

В ходе операции сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

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