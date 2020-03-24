Кашля не было: заболевший коронавирусом украинец детально рассказал о симптомах, видео

Житель Житомира, у которого диагностировали смертельный коронавирус, детально рассказал о том, какие симптомы у него были после заражения.

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На своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение, в котором рассказал о том, как чувствовал себя после заражения.

По словам мужчины, сперва у него резко поднялась температура до 38,2 градусов, после чего покраснело горло и началась ломота в мышцах.

При этом автор видео отмечает, что у него не было кашля, хотя сухой кашель называют одним из главных симптомов заражения коронавирусом.

"Если у вас нет высокой температуры, если вы себя нормально чувствуете, то паниковать не стоит", - обратился он к людям.

Как сообщал "Апостроф", известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос украинцев, какие лекарства должны быть в аптечке каждой семьи во время пандемии коронавируса.