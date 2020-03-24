Почувствовал страшный удар: в Киеве произошло дикое ЧП на дороге, фото

В Киеве водитель "Фольксвагена" совершил наезд на человека. Особенностью данного ДТП стал тот факт, что мужчина лежал на дороге, и водитель - приняв темный предмет за автопокрышку - решил пропустить его между колес.

Об этом сообщает Telegram-канал "Артіль".

Инцидент произошел 22 марта на улице Пуховской

Наехав на человека, водитель почувствовал сильный удар, разрушивший (как оказалось позже) поддон картера двигателя. Как пострадавший оказался на проезжей части, на данный момент неизвестно. Был ли он живой до наезда или нет - выясняет следствие.

"Апостроф" также сообщил о случившемся в Киеве 23 марта ужасном ДТП на проспекте Бажана с участием инкассаторского автомобиля и легковушки Chevrolett, сгоревшей в результате столкновения.

Днем ранее (22 марта) на трассе Киев-Харьков столкнулись микроавтобус и грузовик Mercedes-Benz Vito, есть пострадавшие.