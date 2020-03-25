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У топ-судьи Украины подтвердили коронавирус: что известно о ее состоянии

среда, 25 марта 2020, 16:20
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Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты подтвердила, что у нее выявлен коронавирус. Заражение было выявлено после того, как она вернулась из Куршевеля.

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Как сообщает "Апостроф", об этом она заявила в комментарии изданию "Страна".

В данный момент Джарты готовят к выписке из Александровской больницы. По ее словам, тест на коронавирус она сделала еще неделю назад.

"Действительно, я сейчас нахожусь в Александровской больнице и, действительно, тест, который я делала 17 марта, показал положительный результат! Но есть и хорошие новости: меня готовят к выписке!" - отметила она.

Отметим, что Виктория Джарта - старшая дочь покойного Василия Джарты, который был главой Совета министров АР Крым в 2010-2011 годах.

Напомним, что с 27 марта Украина идет на ужесточенные меры в борьбе с коронавирусом.

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