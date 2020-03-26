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Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче

четверг, 26 марта 2020, 16:54
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Предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.

Об этом сообщают Українські новини.

ООО "Агро-Край" передало Гадячской районной больнице лабораторное оборудование - анализатор газов крови и электролитов стоимостью 340 тыс грн, сообщает еженедельник "Рідне місто - Гадяч". Это оборудование, анализатор газов крови и электролитов, будет использоваться клинико-диагностической лабораторией больницы для получения экстренной диагностической информации относительно пациентов, находящихся в критическом состоянии.

"Это оборудование нам очень нужно, - говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Вельбой. - Такого оборудования у нас никогда не было. Обследование будет проводиться для всех больных, находящихся в реанимационном отделении".

По словам Ларисы Вельбой, устройство помогает проводить анализы на наличие ионов натрия, калия и кальция, позволит делать замеры уровня гемоглобина и гематокрита, оценку парциального насыщения углекислым газом и кислородом и измерять показатели кислотно-основного анализа крови.

Как сообщил директор ООО "Агро-Край" Александр Колодяжный, это не последнее приобретение для медицинских учреждений, которое планирует предприятие, работающее на территории района.

"В структуре хозяйства Гадячского района работает 770 человек. Кроме того, есть 10 тыс паевиков. Хотим, чтобы они имели крепкое здоровье и получали качественные медицинские услуги здесь, в нашей больнице", - заявил он.

Как прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга "Укрлендфарминг", такая помощь региональным медицинским учреждениям предоставляется многими предприятиями, входящими в структуру агрохолдинга. Кроме лабораторного медоборудования, на местах агрохолдингом выделяются средства на необходимые расходные материалы и индивидуальные средства защиты, на приобретение аппаратов ИВЛ, ингаляторов - в зависимости от потребностей конкретных медицинских учреждений во время пандемии коронавируса в Украине.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем группы компаний "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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