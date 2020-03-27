RU  UA  EN

пятница, 27 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

27 марта

16:04
Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе, где исполнил практически все роли сам: видео Lime
14:37
Суицид из-за коронавируса: в Италии произошла трагедия с медсестрами, фото
14:10
Горжусь, что я Бабкина: жена музыканта рассказала о годовщине свадьбы и показала смешное фото Lime
13:54
Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта, и опять превратилась в мем Lime
13:43
Премьер Британии Борис Джонсон подцепил коронавирус и записал видеообращение
13:24
Немецкий Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна c коронавирусом Lime
13:10
Боб Дилан выпустил первый трек за восемь лет - он об убийстве Джона Кеннеди Lime
12:55
Герой украинского "Холостяка" подхватил коронавирус и рассказал о симптомах Lime
12:37
Рианна впервые за 4 года выпустила песню, но фанатов ждало разочарование Lime
12:31
На улицах Нью Йорка появились мобильные морги - впервые после терактов 11 сентября: фото и видео
12:20
LATEXFAUNA выпустила новый трек о мужчинах, встречающих кризис Lime
12:05
Нахождение дома - настоящий подарок: солистка "НеАнгелов" нашла плюсы в карантине Lime
Все новости

В Киеве ребенка при смерти и с подозрением на коронавирус "футболят" по больницам: детали скандала

пятница, 27 марта 2020, 15:44
переглянути новину українською

В Киеве двухлетнюю девочку с подозрением на коронавирус - а также с лихорадкой, судорогами и отказом конечностей - третьи сутки гоняют из одной больницы в другую.

Об этом в Facebook написала основательница благотворительного фонда Юлия Петренко.

"Друзья! Помогайте! Ребёнок погибает! 2 года. Возможно КОРОНАВИРУС. Тест делать отказываются. "Выпроваживают" из больниц. Из реанимации... Киев. Горит и задыхается ребенок на Богатырской в детской инфекционке. Овечко София. Трое суток ребенка гоняют из одной больницы в другую. 4-я детская, Богатырская, Добробут(скорая), Богатырская. Находится в реанимации (уже второй раз за это время). Высокая температура 4 сутки, лихорадка, задышка, судороги, отказ нижних конечностей. Тест на КОРОНАВИРУС делать отказываются, боятся "статистики" и "что народ повалит". Пытаются избавиться от ребенка, чтоб не дай Бог корона не была зафиксирована у них. Тесты на энцефалит не проводят. Рентген лёгких не делают", - написала Петренко.

Позже она добавила, что народный депутат Елена Криворучкина , которая взяла на контроль ситуацию с Соней сообщила, что состояние девочки стабилизировали. Перевели с реанимации в палату. Диагноз: острая респираторно-вирусная инфекция и пневмония.

Как сообщал "Апостроф", в Волынской области коронавирусом заболела девочка 7 лет, ее изолировали с родителями.

Беременная женщина из Ирпеня с положительным тестом на COVID-19 родила здорового мальчика, но на вторые сутки после родов ребенка отдали родственникам, а мать осталась в боксе инфекционной больницы.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: