В Киеве ребенка при смерти и с подозрением на коронавирус "футболят" по больницам: детали скандала

В Киеве двухлетнюю девочку с подозрением на коронавирус - а также с лихорадкой, судорогами и отказом конечностей - третьи сутки гоняют из одной больницы в другую.

Об этом в Facebook написала основательница благотворительного фонда Юлия Петренко.

"Друзья! Помогайте! Ребёнок погибает! 2 года. Возможно КОРОНАВИРУС. Тест делать отказываются. "Выпроваживают" из больниц. Из реанимации... Киев. Горит и задыхается ребенок на Богатырской в детской инфекционке. Овечко София. Трое суток ребенка гоняют из одной больницы в другую. 4-я детская, Богатырская, Добробут(скорая), Богатырская. Находится в реанимации (уже второй раз за это время). Высокая температура 4 сутки, лихорадка, задышка, судороги, отказ нижних конечностей. Тест на КОРОНАВИРУС делать отказываются, боятся "статистики" и "что народ повалит". Пытаются избавиться от ребенка, чтоб не дай Бог корона не была зафиксирована у них. Тесты на энцефалит не проводят. Рентген лёгких не делают", - написала Петренко.

Позже она добавила, что народный депутат Елена Криворучкина , которая взяла на контроль ситуацию с Соней сообщила, что состояние девочки стабилизировали. Перевели с реанимации в палату. Диагноз: острая респираторно-вирусная инфекция и пневмония.

Как сообщал "Апостроф", в Волынской области коронавирусом заболела девочка 7 лет, ее изолировали с родителями.

Беременная женщина из Ирпеня с положительным тестом на COVID-19 родила здорового мальчика, но на вторые сутки после родов ребенка отдали родственникам, а мать осталась в боксе инфекционной больницы.