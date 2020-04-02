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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В ВСУ зафиксирован первый случай коронавируса: появились подробности о больном

четверг, 02 апреля 2020, 11:21
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В рядах Вооруженных сил Украины зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезни, которая была вызвана COVID-19.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

По данным медиков, всего на изоляции находятся 140 военных. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.

Также тут опубликовали детали по первому случаю заражения. Вирус выявили у врача Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ.

1 апреля женщину доставили в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом - пневмония. Тогда же тестом ПЦР диагностировали коронавирус типа COVID-19.

"Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, состояние здоровья удовлетворительное", - отметили военные.

Всех, кто контактировал с больной, отправили на самоизоляцию.

Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля в Украине официально зафиксировано 804 случая заражения.

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