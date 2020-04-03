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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Более тысячи умерших за сутки: появилась "рекордная" статистика по коронавирусу в США

пятница, 03 апреля 2020, 10:51
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За последние сутки, 2 апреля, в США зарегистрировали 1169 случаев гибели от Covid-19, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

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Об этом сообщает трекер Университета Джона Хопкинса.

Всего в США зарегистрировано свыше 6 000 случаев смерти от коронавируса с начала пандемии. По этому показателю лидировать продолжает Италия (почти 14 тысяч смертей).

Кроме того, за сутки в США также зарегистрировали более 30 000 новых случаев заражения. Общее количество официально зарегистрированных случаев в стране превысило 245 тысяч.

В эпицентре вспышки вируса оказался Нью-Йорк, там умерло свыше 1,5 тысячи человек и известно о 50 тысяч случаев заражения.

Власти отмечают, что каждый день проводят более 100 000 тестов на коронавирус.

Напомним, что директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США доктор Роберт Редфилд заявил, что до 25% людей, больных COVID-19, не имеют никаких симптомов.

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