ООН приняла важный документ по борьбе с коронавирусом: Россия пыталась "подложить мину"

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против Covid-19. Ее также поддержала и украинская делегация.

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Как сообщает "Апостроф", об этом агентству "Укринформ" сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, инициаторами резолюции выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария. В числе соавторов была и Украина.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - сказал Николенко.

В принятой резолюции подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Также в документе говорится, что международное сообщество должно делиться информацией, научными знаниями и достижениями в борьбе с вирусом.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина заблокировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, который был подан Россией.

"В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности - запуск процесса отмены международных санкций", - отметил министр.

Кулеба добавил, что теперь российская резолюция не будет принята.

Напомним, что Организация Объединенных Наций запускает глобальный гуманитарный план борьбы с угрозой коронавируса в развивающихся странах.