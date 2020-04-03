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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Шапито с "космонавтами": в сети рассказали про странный карантин на трассе под Винницей, фото

пятница, 03 апреля 2020, 12:24
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На одной из трасс в Винницкой области силовики перекрыли дорогу и пригнали сюда бронетехнику. Как говорят в сети очевидцы событий, здесь происходит что-то непонятное.

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Как пишет в сети Facebook Владимир Базелюк, бронетехнику и силовиков согнали на пост в селе Махновка.

"Вижу, пускают одной полосой, два человека в костюмах космонавта окропляют жуков под колесами машин и все это снимают журналисты. Причем со стороны Козятина проезд не ограничен, это видно на фото! Спрашиваю, ребята, что за клоунаду вы устроили?! Сразу подбежали журналисты за комментарием... Говорят, вы считаете это нужно делать, на что я ответил - у нас просто тырят деньги! Во-первых в ВОЗ говорили что вирус не живет на неодушевленных предметах, во-вторых, чем окропляют жуков?" - задался вопросом очевидец событий.

Также автор опубликовал фото с места событий.

Напомним, что в Днепре выкопали несколько сотен могил для захоронения зараженных коронавирусом в случае летальных исходов.

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