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В сети скандал из-за убийства украинскими силовиками птицы из Красной книги: фото

пятница, 03 апреля 2020, 07:25
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В Одесской области чиновник и двое полицейских убили птицу, которая внесена в Красную книгу. Фотография с "трофеем" убийц попала в сети и вызвала резонанс среди украинцев.

На опубликованном снимке видно, как двое мужчин держат в руках убитого беркута, а третий стоит и целится в птицу.

По предварительным данным, птицу убили представитель разрешительной системы полиции Николай Черный, полицейский Максим Тимотин и чиновник, имя которого пока неизвестно.

"Мы не можем позволить чиновникам с оружием уничтожать животных занесенных в Красную книгу. Виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения", - пишет в Facebook Демьян Ганул.

Напомним, что во Львовской области на территории национального природного парка "Сколовские Бескиды" на камеры попала волчья стая, которая охотилась на добычу.

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