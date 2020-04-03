В сети скандал из-за убийства украинскими силовиками птицы из Красной книги: фото

В Одесской области чиновник и двое полицейских убили птицу, которая внесена в Красную книгу. Фотография с "трофеем" убийц попала в сети и вызвала резонанс среди украинцев.

На опубликованном снимке видно, как двое мужчин держат в руках убитого беркута, а третий стоит и целится в птицу.

По предварительным данным, птицу убили представитель разрешительной системы полиции Николай Черный, полицейский Максим Тимотин и чиновник, имя которого пока неизвестно.

"Мы не можем позволить чиновникам с оружием уничтожать животных занесенных в Красную книгу. Виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения", - пишет в Facebook Демьян Ганул.

Напомним, что во Львовской области на территории национального природного парка "Сколовские Бескиды" на камеры попала волчья стая, которая охотилась на добычу.