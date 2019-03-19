Гороскоп на 19 марта: усталость у Рыб и буря негатива у Стрельцов

Наступает период, наполненный противоречиями и сюрпризами. Хотите знать, что вас ждет 19 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит себя поберечь, у кого могут обостриться конфликты, а кто должен срочно взяться за голову.

Овен

В первой половине дня не предвидится резких скачков, можете запланировать на это время решение повседневных дел. Также в это время не желательно обсуждать планы на будущее, лучше отложить подобное планирование на завтра.

Телец

Если у вас есть неотложные важные дела, постарайтесь заняться ими вечером. Утром и днем велика вероятность проигрышей и неудач, поэтому лучше оставаться в тени. Негативные волны начнут утихать ближе к обеду, до этого стоит держаться подальше от рисков.

Близнецы

Сейчас у вас есть шанс что-то серьезно изменить в рабочей сфере. Также можно попробовать наладить дела на личном фронте, но будьте готовы к серьезной работе над ошибками. У Близнецов-везунчиков будет шанс получить работу мечты.

Рак

Утром вам может казаться, что удача не на вашей стороне, но к вечеру ситуация изменится. Не стоит рассчитывать на Фортуну, но и опускать руки нельзя. Кто будет достаточно трудиться, тот обязательно получит желаемое в будущем.

Лев

Хорошее время для выполнения задач, которые вы давно наметили, но никак не могли завершить. Также сейчас нужно смело браться за абсолютно новые дела, интуиция сейчас вас не подведет. Доверяйте внутреннему голосу.

Дева

Вы легко разберетесь со всеми трудностями. Даже если что-то будет казаться непростым, близкие помогут вам со всем разобраться. Вы можете без особого труда переключаться между задачами, поэтому день будет приятным, несмотря на загруженность.

Весы

Вероятны неприятные или даже неловкие ситуации. Ваша искренность сейчас может раздражать окружающих, а кого-то она даже ранит. Разберитесь сначала в себе, и только потом рассказывайте другим о своих переживаниях.

Скорпион

Переговоры будут проходить плодотворно. Но не обойдется без трудностей. Вы достойно с ними справитесь благодаря позитивному взгляду на ситуацию. Не позволяйте себе грустить, в хорошем настроении вы сможете достичь желаемого.

Стрелец

Первая половина для будет неприятной во всех аспектах. Вы никак не можете повлиять на ситуацию, поэтому эту бурю нужно просто переждать. Уже к обеду все начнет налаживаться само собой.

Козерог

Хороший день для решения рабочих вопросов, подписания контрактов, обсуждения новых проектов. Даже если никто не верит в успех какого-либо вашего дела, не сдавайтесь. Позже вы на деле докажете людям свою правоту.

Водолей

День будет непростым, но вам удастся справиться с поставленными задачами. Вы сможете реализовать задуманное, так как вам помогут не только старые друзья, но и новые знакомые. Не стесняйтесь просить совета или обращаться за помощью при необходимости.

Рыбы

Вы можете сильно устать в этот день, но силы будут потрачены не зря. Вам удастся решить большое количество накопившихся задач, если вы сможете заставить себя ударно поработать. После этого лучше взять дополнительный выходной.

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