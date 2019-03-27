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Гороскоп на 27 марта: разочарования у Раков и желание все бросить у Скорпионов

среда, 27 марта 2019, 06:30
Фото: pixabay.com

Многим знакам сейчас стоит соблюдать осторожность, особенно в финансовых и любовных делах. Хотите знать, что вас ждет 27 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет сложнее всех на работе, кто сможет преодолеть трудности, а у кого возможен служебный роман.

Овен

Вы легко ладите с людьми, это поможет вам в рабочей сфере. Но также внимание со стороны окружающих может спровоцировать служебный роман. Подумайте дважды перед тем, как окунуться в новое романтическое приключение.

Телец

Возможны денежные поступления, также велика вероятность приятных подарков. Вам будет легко общаться даже с теми, кто ранее был вам неприятен. Но будьте осторожны, люди могут пытаться завоевать ваше доверие в корыстных целях.

Близнецы

Вы будете много размышлять о прошлом. С одной стороны, это поможет вам проанализировать свои ошибки. С другой, не стоит окунаться в воспоминания слишком глубоко, так как это может сказаться на вашем эмоциональном равновесии. Живите сегодняшним днем.

Рак

Многие могут не оправдать ваших ожиданий. У Раков может сложиться впечатление, что они вообще ни на кого не могут рассчитывать. Конечно же, это не совсем так. Найдется тот, кто сможет вернуть вам веру в доброту и искренность.

Лев

Если хотите добиться успеха, нужно поработать. Не слушайте тех, кто пытается сбить вас с пути. Успех приходит только к тем, кто к нему стремится. Ваши идеи воплотятся в реальность только в том случае, если вы не дадите себе шанса все бросить.

Дева

Все вокруг куда-то спешат и это очень сильно вас отвлекает. Окружающие могут начать вас раздражать, но срываться на них не стоит. Доказывайте свою правоту спокойно, без лишних эмоций. Так вы сохраните и свои нервы, и хорошие отношения с людьми.

Весы

Не исключены приятные сюрпризы. Также вы можете смело браться за дела, которые давно запланировали. Если будете анализировать все происходящее и не делать поспешных выводов, добьетесь успеха. Также вы сможете преодолеть многие преграды.

Скорпион

На работе вам будет достаточно тяжело. Все будет словно валиться из рук, начальство может казаться вам слишком резким, коллеги начнут раздражать. Если захочется все бросить, подумайте дважды. Эмоции утихнут, а принятые решения уже не получится обнулить.

Стрелец

Даже если вам очень хочется начать роман на работе, не поддавайтесь соблазну. Рабочее и личное - вещи тяжело совместимые. Не принимайте поспешных решений. Если ваши чувства достаточно сильны, они подождут момента, когда можно будет их выпустить.

Козерог

Событий будет мало, а вот идей - много. Записывайте свои мысли и планы, чтобы вернуться к ним в будущем. Также стоит соблюдать осторожность, негативные волны могут принести вам простуду или ссору с кем-то, кто для вас дорог.

Водолей

Вы справитесь сразу с несколькими задачами, которые ранее запланировали. Водолеи и сами будут удивлены тому, как быстро все получится. В очень короткий срок вы успешно разберетесь с большим количеством задач. Возможно, в этом вам поможет кто-то из знакомых женщин.

Рыбы

Наберитесь терпения и постарайтесь держать свое мнение при себе. Конфликты сейчас особенно вероятны, не провоцируйте их. Вы можете вспылить из-за любого пустяка, поэтому постарайтесь дистанциироваться от неприятных дел и людей.

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