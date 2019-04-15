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Нужно заняться здоровьем и стараться избегать конфликтов: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
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Нужно заняться здоровьем и стараться избегать конфликтов: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 15 апреля 2019, 12:00
Фото: pixabay.com

На этой неделе все будет идти наперекосяк. Кроме творческих дел, которым стоит уделить максимальное внимание. Хотите знать, что вас ждет в период с 15 по 21 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как уберечься от проблем, не попасть в скандал и чем лучше заняться.

Работа

В деловой сфере все будет идти достаточно гладко. Исключения возможны только для представителей технических профессий. Если возникнут конфликты с коллегами или руководством, решать их стоит незамедлительно. Но делать это нужно только в мягкой и дружеской форме, может быть даже с переходом на легкий юмор. Ни в коем случае нельзя ввязываться в рабочие конфликты или позволять себе выплескивать эмоции. Это чревато серьезными проблемами в дальнейшем, вплоть до потери рабочего места и финансовых трудностей, которые будет очень непросто побороть.

Отношения

Любовные приключения сейчас манят представителей практически всех знаков Зодиака. Особенно этому подвержены Водолеи, Весы, Скорпионы и Львы. Но не стоит бросаться в омут с головой. Если ваша душа просит авантюр, постарайтесь честно поговорить с собой и выяснить, чем они для вас обернутся. Не стоит рисковать всем ради минутной слабости. Если же ваша интрижка не понесет за собой трагических последствий, просто наслаждайтесь и не переживайте. Семейным парам стоит задуматься о том, чтобы разнообразить досуг и интимную жизнь.

Здоровье

Самочувствие может сильно меняться, особенно у метеозависимых людей. Это нормально, но нужно следить за перепадами и не позволять им быть слишком сильными. Важно отдыхать, регулярно питаться и пить большое количество жидкости. Внешне сейчас многие начнут буквально расцветать, это также благотворно повлияет на здоровье, так как эмоциональный фон будет позитивно заряжен благодаря хорошей самооценке. Полезно будет заняться творчеством, оно будет даваться легко и благоприятно влиять на давление и тонус.

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