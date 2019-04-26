Гороскоп на завтра: Козерогам можно мечтать, а на Близнецов посыпется работа

Для многих знаков день будет напряженным, вибрации подскажут, в какое русло стоит направить поток энергии. Хотите знать, что вас ждет 27 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно контролировать эмоции, кого ждут удачи в работе, а у кого будет куча дел.

Овен

В этот день представителям знака стоит особенно сильно контролировать свои эмоциональные порывы. Вы можете как сильно чему-то радоваться, так и срыватья на людей из-за самых незначительных мелочей. Осторожнее со словами и действиями.

Телец

Тельцов ждут приятные новости на трудовом поле. Вероятно, вам предложат повышение или новую интересную задачу. Пользуйтесь своими знаниями и харизмой, чтобы очаровать начальство и добиться желаемых результатов.

Близнецы

Близнецы будут недовольны внезапно увеличившимся объемом работы. Это пойдет вразрез с вашими планами, но позже окажется, что новые задачи принесли вам важный опыт. Не отбрасывайте чужие идеи, прислушивайтесь к мнению со стороны.

Рак

Если вы сможете сосредоточиться и взять себя в руки, день пройдет достаточно гладко. Сейчас от вас требуется серьезная концентрация и внимание к деталям. Не упускайте ничего из виду, вы должны все контролировать, чтобы управлять процессом.

Лев

Хороший день для составления абсолютно любых планов. Постарайтесь заранее продумать свои дела на грядущую неделю, подумайте, когда хотели бы пойти в отпуск. Также в своем графике очень важно найти окошко для встречи с близкими людьми.

Дева

Вы не просто окажетесь в кругу единомышленников, вы также сможете стать лидером этого окружения. Но не стоит пользоваться своей властью слишком сильно. Будьте мудрее и рассудительнее, чтобы никто на вас не обиделся позже.

Весы

Это хорошее время для работы с любыми бумагами. Но проблемой может стать то, что вам будет непросто сосредоточиться. Постарайтесь не браться за несколько задач одновременно, так вам будет легче все закончить и не наделать ошибок.

Скорпион

Наступает хороший и плодотворный период, который, однако, не полностью оправдает ваши ожидания. Не огорчайтесь, если не получаете то, о чем мечтали. Лучше оцените свои успехи и порадуйтесь тому, что имеете в данный момент.

Стрелец

День будет непростым. Его даже можно назвать тяжелым и неспокойным. Внутреннее равновесие будет постоянно сбиваться, вам будет непросто держать себя в руках. Постарайтесь поменьше нервничать и займитесь делами, которые вам приятны.

Козерог

Это удачный день для мечтателей. Вы можете нарисовать перед собой любую невероятную цель и вдруг осознать, что можете до нее дотянуться! Разумеется, при определенной работе. Не бойтесь планировать и пробовать новое, начинается увлекательное время.

Водолей

Для Водолеев день может оказаться сложным в эмоциональном плане. Вас ждут потрясения, к которым вы можете оказаться не до конца готовы. Не поддавайтесь панике и постарайтесь оценить ситуацию спокойно. Попросите совета у родных людей.

Рыбы

Вам нужно действовать очень оперативно. Не ленитесь и делайте все, чтобы добиться желаемого. Даже если кажется, что силы на исходе, не опускайте руки. Лучше делать все самостоятельно, помощь со стороны сейчас будет малоэффективна.

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