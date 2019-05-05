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Гороскоп на 5 мая: Дев будет раздражать работа, а Водолеев будут оценивать критично

воскресенье, 05 мая 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Во второй половине дня важно держать под контролем свои эмоции. Хотите знать, что вас ждет 5 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто должен трезво оценить свои возможности, кому нужно сдерживать свои порывы, а кто должен действовать быстро.

Овен

Вам стоит объективно оценить свои возможности, посмотреть на них словно со стороны. Это поможет вам избежать лишней работы и напрасных усилий. Направьте свою энергию в какое-то продуктивное русло. И не бойтесь попросить помощи.

Телец

Тельцы могут быть слишком вспыльчивы в этот период. Ваши эмоциональные порывы будут мешать и вам самим, и окружающим. Держите себя в руках, иначе можете наделать глупостей, с которыми потом будет непросто разобраться.

Близнецы

Представителям этого знака нужно действовать оперативно. Реагируйте быстро, принимайте решения четко и коротко. Тогда сможете опередить конкурентов и быстрее добиться желаемого. А вот дома не стоит бороться за первенство. Помните об этом.

Рак

Вам придется поработать над собой, чтобы сберечь то, что для вас дорого. Жизнь готовит вам новые уроки, будьте готовы получить свежий опыт, который не всегда будет приятным. Постарайтесь отвлекаться от проблем и почаще видеться с друзьями.

Лев

Не стоит слишком остро реагировать на замечания в свой адрес. Начальство может смотреть на вас особенно критично, то же самое касается и ваших приятелей. Задумайтесь, с чем может быть связано такое поведение. Может вы и правда что-то делаете не так.

Дева

Ваша работа будет одновременно и радовать вас, и раздражать. Вам будут нравиться интересные задачи и новые идеи, но монотонные процессы могут сильно выбивать вас из колеи. Наберитесь терпения и не взрывайтесь, всему свое время.

Весы

На большую прибыль сейчас рассчитывать не стоит. Финансовое положение останется прежним, даже если вы будете очень стараться его улучшить. Отложите денежные вопросы и займитесь семьей. Вашим близким сейчас нужно внимание.

Скорпион

Покажите, что вы можете быть не только упрямыми и целеустремленными, но и миролюбивыми, контактными. Ваше окружение очень удивится, если вы продемонстрируете свою гибкость и умение решать проблемы без конфликтов.

Стрелец

Вас ждут успехи, которые вас не слишком обрадуют. Все дело в том, что вы ждете от себя большего, чем сейчас получаете. Самокритика - прекрасный двигатель прогресса, но не стоит ей злоупотреблять. Похвалите себя, вы это заслужили.

Козерог

Вам придется побыть новатором и придумывать свежие варианты решения давних вопросов. К сожалению, особых успехов ждать не стоит. Но и огорчаться не надо, вы сможете сориентироваться и обойти своих недоброжелателей. Важно не опускать руки.

Водолей

Люди будут оценивать вас очень критично. Причем, даже те, кто обычно прощает вам любые промахи. Ваши фирменное обаяние сейчас не работает, поэтому старайтесь доносить свою правоту примерами, действиями, фактами. И делайте все спокойно.

Рыбы

Вы можете быстро стабилизировать свое финансовое положение, если вовремя посчитаете прибыль и расходы. В работе вам стоит проявить настойчивость. Если будете действовать достаточно активно, сможете добиться определенного успеха.

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