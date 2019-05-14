Гороскоп на завтра: Девам нельзя планировать, а Весов ждет прогресс

В этот день многим будет непросто контролировать свои эмоциональные порывы. Хотите знать, что вас ждет 15 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет многого добиться, кто будет привлекать к себе внимание, а кому удастся навести порядок внутри и снаружи.

Овен

Для Овнов день будет наполнен приятными новостями. Если будете достаточно работать, сможете очень многого добиться в короткие сроки. Дома не позволяйте себе забывать о близких людях, они сейчас нуждаются в вашей поддержке.

Телец

У представителей этого знака день пройдет в центре внимания. Вы всеми способами будете привлекать к себе взгляды окружающих, это поможет достичь нужного положения в компании. Используйте свой творческий потенциал.

Близнецы

У Близнецов наступает время гармонии и умиротворения. Вы наконец нащупаете свою дорогу, поэтому сможете добиться порядка как внутри себя, так и снаружи. В любовных отношениях все будет гладко и тихо, наслаждайтесь этим моментом.

Рак

Не стоит заниматься экспериментами. Сейчас вам лучше сосредоточиться на консервативных подходах и не искать новые пути решения своих проблем. Не спешите доказать всем свою правоту, лучше проанализируйте собственные ошибки.

Лев

Львы смогут подзаработать, и сделать это можно будет достаточно быстро. Важно не упускать интересные возможности и не бояться трудностей. Доверяйте своей интуиции, сейчас она может подсказать вам правильный путь.

Дева

Для вас день будет хорошим, если вы не будете планировать ничего особенного. Тех же представителей знака, которые будут много ждать, настигнут разочарования. Займитесь делами, которые не будут вызывать у вас сильного азарта.

Весы

Вы наконец можете добиться успеха в каком-то деле, на котором уже готовы были поставить крест. Вспомните, как именно вы собирались достичь своей цели, продумайте тактику, внесите необходимые правки. И действуйте! Только помните об осторожности.

Скорпион

Скорпионы будут немного разочарованы. Все будет складываться вовсе не так уж плохо, но и не так хорошо, как вам бы того хотелось. Постарайтесь радоваться даже небольшим победам и не требовать от себя и окружающих слишком многого.

Стрелец

Для Стрельцов день будет очень неплохим. Вы будете действовать настолько решительно и активно, что конкуренты просто не смогут за вами угнаться. Но не забывайте и об отдыхе, сейчас вы можете слишком увлечься и перегрузить свой организм.

Козерог

Ваше очарование будет особенно сильно притягивать людей в этот период. Используйте это, чтобы завязать новые полезные и интересные знакомства. Сейчас хорошей идеей будет встреча с друзьями, отдых на природе и другие развлечения.

Водолей

У Водолеев день будет наполнен переменами в отношениях с окружающими. Вы слишком эмоциональны, поэтому некоторые ваши комментарии могут звучать крайне обидно. Держите себя в руках, иначе можете испортить дружбу с кем-то важным.

Рыбы

Вы можете не просто вспомнить о своем прошлом, но и попытаться его вернуть. Не стоит заходить в этом желании слишком далеко. Помните, что прошлые ошибки вернутся, если вы ничего не измените в корне. Рассуждайте логично.

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