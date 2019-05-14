RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на завтра: Девам нельзя планировать, а Весов ждет прогресс

вторник, 14 мая 2019, 17:00
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

В этот день многим будет непросто контролировать свои эмоциональные порывы. Хотите знать, что вас ждет 15 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет многого добиться, кто будет привлекать к себе внимание, а кому удастся навести порядок внутри и снаружи.

Овен

Для Овнов день будет наполнен приятными новостями. Если будете достаточно работать, сможете очень многого добиться в короткие сроки. Дома не позволяйте себе забывать о близких людях, они сейчас нуждаются в вашей поддержке.

Телец

У представителей этого знака день пройдет в центре внимания. Вы всеми способами будете привлекать к себе взгляды окружающих, это поможет достичь нужного положения в компании. Используйте свой творческий потенциал.

Близнецы

У Близнецов наступает время гармонии и умиротворения. Вы наконец нащупаете свою дорогу, поэтому сможете добиться порядка как внутри себя, так и снаружи. В любовных отношениях все будет гладко и тихо, наслаждайтесь этим моментом.

Рак

Не стоит заниматься экспериментами. Сейчас вам лучше сосредоточиться на консервативных подходах и не искать новые пути решения своих проблем. Не спешите доказать всем свою правоту, лучше проанализируйте собственные ошибки.

Лев

Львы смогут подзаработать, и сделать это можно будет достаточно быстро. Важно не упускать интересные возможности и не бояться трудностей. Доверяйте своей интуиции, сейчас она может подсказать вам правильный путь.

Дева

Для вас день будет хорошим, если вы не будете планировать ничего особенного. Тех же представителей знака, которые будут много ждать, настигнут разочарования. Займитесь делами, которые не будут вызывать у вас сильного азарта.

Весы

Вы наконец можете добиться успеха в каком-то деле, на котором уже готовы были поставить крест. Вспомните, как именно вы собирались достичь своей цели, продумайте тактику, внесите необходимые правки. И действуйте! Только помните об осторожности.

Скорпион

Скорпионы будут немного разочарованы. Все будет складываться вовсе не так уж плохо, но и не так хорошо, как вам бы того хотелось. Постарайтесь радоваться даже небольшим победам и не требовать от себя и окружающих слишком многого.

Стрелец

Для Стрельцов день будет очень неплохим. Вы будете действовать настолько решительно и активно, что конкуренты просто не смогут за вами угнаться. Но не забывайте и об отдыхе, сейчас вы можете слишком увлечься и перегрузить свой организм.

Козерог

Ваше очарование будет особенно сильно притягивать людей в этот период. Используйте это, чтобы завязать новые полезные и интересные знакомства. Сейчас хорошей идеей будет встреча с друзьями, отдых на природе и другие развлечения.

Водолей

У Водолеев день будет наполнен переменами в отношениях с окружающими. Вы слишком эмоциональны, поэтому некоторые ваши комментарии могут звучать крайне обидно. Держите себя в руках, иначе можете испортить дружбу с кем-то важным.

Рыбы

Вы можете не просто вспомнить о своем прошлом, но и попытаться его вернуть. Не стоит заходить в этом желании слишком далеко. Помните, что прошлые ошибки вернутся, если вы ничего не измените в корне. Рассуждайте логично.

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: