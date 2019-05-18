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Гороскоп на завтра: Овны будут раздражительны, а Дев потянет в прошлое

суббота, 18 мая 2019, 17:00
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Фото: pixabay.com

Негативные волны заставят все знаки Зодиака вести себя эмоционально. Хотите знать, что вас ждет 19 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого будет все раздражать, кто будет жалеть о старых ошибках, а кого будут злить мелкие дела.

Овен

Овны в этот период будут очень раздражительны. Вас будут бесить все вокруг, даже привычные дела и приятные люди могут заставить вас нервничать. Попейте мятного чаю, прогуляйтесь, подышите свежим воздухом. Скоро все устаканится.

Телец

Для представителей этого знака время будет эмоциональным. Вы будете вспоминать свои старые ошибки, думать, как могли бы поступить иначе в прошлом. Не позволяйте этому грузу тянуть вас назад. Вы теперь другой человек, помните об этом.

Близнецы

Для Близнецов день будет наполнен мелкими делами и обязанностями, которые могут сильно вас раздражать. Вам может хотеться все бросить и послать всех на все четыре стороны. Но, конечно же, делать этого не нужно. Успокойтесь.

Рак

Раки сейчас будут наполнены вдохновением. Море планов, идей и желаний может вас захлестнуть. Старайтесь все продумывать до мелочей, иначе можете упустить важные детали. С близкими стоит быть аккуратнее, они сейчас могут вести себя импульсивно.

Лев

У Львов в этот период появится шанс преодолеть сразу несколько давних преград. Но цена за такой подарок судьбы будет высокой. Не соглашайтесь разрушать то, что для вас дорого. Даже если новые высоты выглядят очень привлекательно.

Дева

Вы будете хотеть вернуться в свое прошлое, чтобы избежать нынешних проблем. Ностальгия - это хорошо, но только в пределах разумного. Контролируйте свои воспоминания, они всего лишь являются плодом ваших размышлений.

Весы

Весы хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Вы даже могли нажить себе врагов. Не расстраивайтесь, иногда все мы попадаем в подобные ситуации. Важно сейчас найти правильный выход и не потерять чувство собственного достоинства.

Скорпион

Ваши недавние дела принесут гораздо больше хлопот, чем вы изначально планировали. Придется перекраивать свои планы, может быть даже вам придется отказаться от каких-то желаний. Все, что придется отменить сейчас, можно будет наверстать позже.

Стрелец

У Стрельцов наступает время лени и нежелания ничем заниматься. Вас самих это состояние может сильно разражать, но побороть его вы пока не в силах. Не нужно бороться с собой. Позвольте себе в этот день отдохнуть, тогда завтра с новыми силами все продолжите.

Козерог

Для Козерогов этот день будет направлен на размышления. Вы вспомните старые советы, с удивлением обнаружив, что в них была важная доля истины. Никогда не поздно исправить ошибки в своем поведении, но делать это нужно аккуратно.

Водолей

Вас наконец настигнут долгожданные перемены. Они настолько очаруют окружающих, что вы будете просто купаться во внимании и комплиментах. И не нужно слишком скромничать, вы много работаете и заслужили то, что сейчас получаете.

Рыбы

Вы стараетесь ухватиться за любую возможность проявить себя, забывая о рамках приличия и чувствах других людей. Вы наживаете себе врагов, это опасно. Не спешите бросаться в омут и рваться к победе любой ценой. Эта цена может быть слишком высока.

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