RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 мая

17:56
Россия - США - 2-0 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
17:55
Канада - Швейцария - 0-1 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
17:45
Юная украинская теннисистка проиграла в упорнейшей борьбе на престижном турнире
17:45
ДТП с Зайцевой: суд объявил важное решение по апелляции
17:37
Такая красотка: украинская певица после тяжелой болезни порадовала фанов "цветущей" внешностью
17:34
​Казнить нельзя помиловать: на сайте АП разыгралась война петиций об отставке Зеленского
17:27
Как бы не затмить невесту: Полякова показала, как готовится к свадьбе Потапа и Каменских
17:25
​"Нацкорпус" посетил станции "Укрхимтрансаммиак" в рамках борьбы против контрабанды аммиака из РФ
17:23
Зеленский объяснился за скандальный референдум о мире с Россией
17:06
Доля ДТЭК в поставках электроэнергии не выросла после покупки облэнерго - эксперт
17:05
Украинская теннисистка эффектно пробилась в полуфинал престижного турнира
17:02
В сети возмущены пренебрежительными словами главы АП Богдана о Конституции и Майдане
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на завтра: Водолеям нужно сдерживать обещания, а Рыбы будут игнорировать здравый смысл

четверг, 23 мая 2019, 17:00
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Наступает хорошее время для проявления любых чувств. Хотите знать, что вас ждет 24 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто найдет новых союзников, у кого появятся интересные предложения, а кого ждет гармония во всем.

Овен

Вам стоит избегать интриг и быть собой. Это поможет привлечь новых союзников и получить необходимую поддержку в различных делах. У представителей знака, которые хотят сменить обстановку, появится шанс это сделать.

Телец

Для Тельцов день будет наполнен интересными предложениями. Вам будут легко даваться любые переговоры, поэтому не стоит держать свое мнение при себе. Смело высказывайте людям свои мысли и идеи, но помните о вежливости.

Близнецы

Близнецы будут слишком зациклены на своих делах и чувствах. Но окружающие отнесутся к этому с пониманием. Вы можете добиться профессиональных и личных успехов, также сейчас будет легче наладить гармонию вокруг и внутри себя.

Рак

День будет не слишком продуктивным. Слишком много времени придется потратить на разговоры, которые ни к чему не приведут. Вы можете заметить интересную возможность быстро заработать, не упускайте ее слишком быстро.

Лев

Не спешите принимать решения, когда дело касается рабочих поездок и профессиональных планов. Обдумайте все предложения, посоветуйтесь со знающими людьми. Не рискуйте, если понимаете, что на кону слишком многое.

Дева

Вы можете добиться успеха практически в любом деле. Ваше умение быстро учиться поможет адаптироваться к ситуации и закончить какой-то непростой проект. Вы будете действовать мудро и постепенно, поэтому вероятность ошибок сведется к нулю.

Весы

Для Весов день будет не самым приятным, особенно дома. В семье могут появиться разногласия, вы почувствуете, что теряете авторитет. Поговорите с близкими людьми, попросите их объяснить свою позицию. И не делайте поспешных выводов.

Скорпион

Скорпионы в это время будут с трудом находить общий язык с окружающими. Вам будет непросто сохранять спокойствие и не ввязываться в скандалы. Старайтесь держать себя в руках, негативные волны скоро утихнут и все вернется на свои места.

Стрелец

Вам может захотеться последовать чужому примеру, так как собственные успехи покажутся слишком маленькими. Не стоит этого делать, ведь ваш путь - только ваш. Те ошибки, которые вам сейчас кажутся фатальными, позже станут опытом.

Козерог

У Козерогов получится показать свои лучшие качества. Это не оставят без внимания окружающие, вы сможете расположить к себе практически кого угодно. Стоит обратить внимание на личные дела, работа пока может немного подождать.

Водолей

Для Водолеев наступит время, когда важно помнить о собственных словах. Не давайте обещаний, которые можете не выполнить, особенно это касается личной жизни. Ваш любимый человек может очень огорчиться, если вы его подведете.

Рыбы

Вам стоило бы сосредоточиться на работе и важных задачах, но вы предпочитаете просто плыть по течению. Игнорирование здравого смысла и очевидных фактов никак не поможет вам перешагнуть через трудности. Думайте головой.

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: