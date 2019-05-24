Гороскоп на завтра: Девы будут лениться, а у Весов появятся трудности

В это время стоит проявить активность в рабочих вопросах. Хотите знать, что вас ждет 25 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто запутается в собственных делах, кому будет непросто разобраться в мыслях, а кому придется вернуться к старым проблемам.

Овен

Овны будут действовать не совсем логично. Вы можете запутаться в делах, которые сами же начали. Когда будете строить дальнейшие планы, не забывайте про человеческий фактор. И вы сами, и ваше окружение сейчас подвергаетесь эмоциональным бурям.

Телец

Для Тельцов день будет запутанным. Вам будет нелегко разобраться в собственных мыслях, они могут сбивать вас с толку. Не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Все решения нужно принимать трезво и спокойно, без лишних нервов.

Близнецы

Для представителей этого знака наступает период, когда придется возвращаться к давним вопросам и проблемам. Вам казалось, что эти темы давно себя исчерпали, но окажется, что это не совсем так. Подумайте, какие детали прошлого нужно исправить.

Рак

Раки получат возможность исполнить давнее желание какого-то человека. Действовать вам придется быстро, поэтому времени на размышления будет совсем мало. Принимайте решение сердцем, если верите в идею - дайте ей шанс.

Лев

Сейчас вы можете решить сразу несколько небольших проблем, которые в последнее время вам мешают. Разберитесь с этими задачами перед тем, как браться за что-то новое. В романтической сфере стоит проявить настойчивость с шарм.

Дева

Девы будут лениться и уворачиваться от не особо интересных задач. Вам хочется веселиться, а вокруг накапливаются дела. Лучше уговорите себя сделать хотя бы часть того, что нужно. Так вы быстрее освободитесь и потратите меньше нервов.

Весы

У Весов могут появиться трудности в деловой сфере. Преграды лучше не обходить, а вдумчиво преодолевать. Не бойтесь попросить помощи у кого-то, кому доверяете. Ваша интуиция сейчас может ошибаться. Любовные переживания будут сбивать с толку.

Скорпион

Для Скорпионов этот период будет наполнен переживаниями и разочарованиями личного характера. Вы можете узнать что-то неприятное о человеке, которому сильно доверяете. Не теряйте контроль над своими эмоциями и слушайте собеседника внимательно.

Стрелец

Вам придется заняться каким-то делом, которое вы долго откладывали. Кроме вас никто не сможет закончить начатое. Не перекладывайте свои обязанности на других. Во-первых, они справятся хуже, во-вторых, это испортит ваши отношения.

Козерог

Козерогам будет непросто общаться с начальством. Вы будете бунтовать и идти против системы, когда это будет совсем неуместно. Успокойте своего внутреннего революционера, он сейчас слишком активно проявляет свои худшие качества.

Водолей

Постарайтесь максимально усвоить информацию, которую сегодня получите. Это хорошее время для развития новых навыков и умений. Также вы можете навести порядок в финансовых делах и наконец стабилизировать свое материальное положение.

Рыбы

Для Рыб это хорошее время. Вы можете смело менять обстановку, любые новые идеи будут даваться вам легко и, скорее всего, приведут к успеху. Вы сможете разобраться со старыми проблемами и восстановить утраченные контакты с важными людьми.

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