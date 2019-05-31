Есть ли жизнь на Марсе: ученые сделали интригующее заявление

Исследователи заявили, что камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни.

Об этом сообщает журнал Astrobiology, ссылаясь на работу ученых.

Как они выяснили, похожие структуры образуются и на Земле. На нашей планете их вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально могут существовать в марсианских условиях.

Также исследователи допускают, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса и процветает. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад). Она может выжить в очень горячей воде, прямо возле геотермальных источников. Бактерия также может выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в окружающих средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ как источники энергии.

Отмечают, что Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и "держатся изо всех сил". Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.

Ученые узнали, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства. Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой природной среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.

Эти структуры, по словам исследователей, трудно с чем-то спутать. Поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете в настоящем или прошлом.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили планету NGTS-4b, которая по всем теоретическим расчетам не может существовать там, где существует на самом деле.