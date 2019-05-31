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Есть ли жизнь на Марсе: ученые сделали интригующее заявление

пятница, 31 мая 2019, 13:20
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Исследователи заявили, что камни на Марсе, похожие на пасту, могут быть признаком жизни.

Об этом сообщает журнал Astrobiology, ссылаясь на работу ученых.

Как они выяснили, похожие структуры образуются и на Земле. На нашей планете их вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально могут существовать в марсианских условиях.

Также исследователи допускают, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса и процветает. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад). Она может выжить в очень горячей воде, прямо возле геотермальных источников. Бактерия также может выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в окружающих средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ как источники энергии.

Отмечают, что Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и "держатся изо всех сил". Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.

Ученые узнали, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства. Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой природной среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.

Эти структуры, по словам исследователей, трудно с чем-то спутать. Поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете в настоящем или прошлом.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили планету NGTS-4b, которая по всем теоретическим расчетам не может существовать там, где существует на самом деле.

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