Непростые решения и резкие повороты: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя будет наполнена неожиданными шагами, поэтому стоит соблюдать осторожность и все время наблюдать за происходящим. Хотите знать, что вас ждет в период с 3 по 9 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как успешно заработать и почему нельзя увлекаться интригами.

Работа

Не нужно уповать на собственное эго в деловых вопросах, лучше прислушиваться к более опытным коллегам. Эта неделя хорошо подходит для мелких заработков, а вот прибавок или повышений сейчас просить не стоит. Составление плана действий поможет избежать путаницы. Представители руководящих должностей сейчас могут оказаться в неловкой ситуации, когда подчиненные окажутся умнее. Воспримите это как повод научиться новому и поблагодарить сотрудников за новую информацию.

Отношения

Любовные приключения сейчас манят представителей практически всех знаков Зодиака. Особенно этому подвержены Водолеи, Весы, Скорпионы и Львы. Но не стоит бросаться в омут с головой. Если ваша душа просит авантюр, постарайтесь честно поговорить с собой и выяснить, чем они для вас обернутся. Не стоит рисковать всем ради минутной слабости. Если же ваша интрижка не понесет за собой трагических последствий, просто наслаждайтесь и не переживайте. Семейным парам стоит задуматься о том, чтобы разнообразить досуг и интимную жизнь.

Здоровье

Сейчас наступает прекрасное время для тех, кто хочет заняться своей фигурой. Правильное питание, больше активных занятий, свежий воздух - это именно то, что сейчас поможет держать в тонусе не только тело, но и разум. Не стоит издеваться над собой и садиться на строгие диеты без рекомендации врача. Лучше просто исключите из рациона вредные продукты, пейте побольше простой воды без газа и не засиживайтесь в четырех стенах.

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