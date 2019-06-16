Гороскоп на завтра: соперничество у Львов и агрессия у Раков

Наступает период конфронтаций и сложных эмоциональных переживаний. Хотите знать, что вас ждет 18 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно расслабиться, кого ждут скандалы, а кто будет вести себя неразумно.

Овен

Овны - один из немногих знаков, которым в этот день не придется напрягаться. Для вас все будет идти своим чередом, но ждать особых успехов тоже не стоит. Если будете действовать размеренно, сможете обойти преграды.

Телец

День будет не слишком приятным. Возможны споры или даже скандалы, как на работе, так и дома. Вам может казаться, что все идет совсем не так, как вам того хотелось бы. Но помните, что вам сейчас просто так кажется.

Близнецы

Вы можете действовать легкомысленно. Не стоит бросаться в омут, иначе вы можете потерять то, что вам очень дорого. Подумайте, стоят ли минутные слабости тех последствий, которые они могут за собой принести?

Рак

Сейчас любая мелочь может вывести вас из себя. Постарайтесь успокоиться и не нервничать из-за пустяков. Если не можете взять себя в руки самостоятельно, выпейте натуральные успокоительные. Или даже запишитесь на прием к психологу.

Лев

Велика вероятность соперничества с кем-то, кто сильнее вас. Наберитесь терпения, постарайтесь найти союзников. На войне все средства хороши, но не позволяйте себе подлость и коварство. Честным путем вы сможете добиться победы гораздо быстрее.

Дева

В этот период близким особенно нужно ваше внимание. Постарайтесь провести время с семьей, работа никуда не убежит. Если есть неотложные дела, выполните их, а уже потом полностью погрузитесь в домашние заботы и общение.

Весы

Интуиция работает превосходно, не отвергайте ее. Сейчас ваш успех зависит только от вас. Чем больше усилий вы приложите, тем большего сможете добиться. Не позволяйте себе лениться.

Скорпион

Вы слишком серьезно относитесь к мелочам. Стоит пересмотреть свое поведение и подумать, никого ли оно не обижает. Своими сменами настроения вы легко можете ранить окружающих. Ваш эмоциональный фон скоро выровняется, а обиды останутся надолго.

Стрелец

Ваши финансовые дела наконец пойдут вверх. Хороший период для продумывания и совершения покупок, как повседневных, так и крупных. Все, что вы сейчас вложите в долгосрочные проекты, окупится со временем.

Козерог

Ваша деликатность поможет избежать конфликтов с сотрудниками и близкими. Не стоит слишком сильно напрягаться, данный период не принесет желаемых результатов, а силы будут потрачены. Лучше займитесь делами, которые не требуют особых моральных усилий.

Водолей

Сегодня у вас может появиться стремление к популярности, вниманию и развлечениям. Возможна приятная встреча со старыми друзьями, не упускайте ее. Также это благоприятный день для домашних хлопот, семьи и детей. Также велика вероятность вещих снов, уделите им внимание.

Рыбы

Доводите начатое до конца. Не бросайте дела на полпути, даже если очень хочется. Вы можете поругаться с другом или сотрудником. В ссоре будьте мудрее, не позволяйте себе хамство и не разжигайте конфликт.

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