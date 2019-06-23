Гороскоп на завтра: Водолеи станут бунтарями, а Рыб начнут утомлять люди

Наступает период, наполненный противоречиями и запутанными мыслями. Хотите знать, что вас ждет 24 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кем будут руководить эмоции, кто потеряет баланс, а кто будет действовать нелогично.

Овен

Для Овнов день будет запутанным. Вам будет нелегко разобраться в собственных мыслях, они могут сбивать вас с толку. Не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Все решения нужно принимать трезво и спокойно, без лишних нервов.

Телец

Для Тельцов этот период будет непростым. Вам придется браться за несколько задач сразу, это будет сильно сбивать с толку. Постарайтесь разграничить личное и рабочее пространство, не спешите. Только так вы сможете сохранить баланс.

Близнецы

Близнецы будут действовать не совсем логично. Вы можете запутаться в делах, которые сами же начали. Когда будете строить дальнейшие планы, не забывайте про человеческий фактор. И вы сами, и ваше окружение сейчас подвергаетесь эмоциональным бурям.

Рак

Раки будут лениться и уворачиваться от не особо интересных задач. Вам хочется веселиться, а вокруг накапливаются дела. Лучше уговорите себя сделать хотя бы часть того, что нужно. Так вы быстрее освободитесь и потратите меньше нервов.

Лев

Львы получат возможность исполнить давнее желание какого-то человека. Действовать вам придется быстро, поэтому времени на размышления будет совсем мало. Принимайте решение сердцем, если верите в идею - дайте ей шанс.

Весы

Для Весов этот период будет наполнен переживаниями и разочарованиями личного характера. Вы можете узнать что-то неприятное о человеке, которому сильно доверяете. Не теряйте контроль над своими эмоциями и слушайте собеседника внимательно.

Дева

У Дев могут появиться трудности в деловой сфере. Преграды лучше не обходить, а вдумчиво преодолевать. Не бойтесь попросить помощи у кого-то, кому доверяете. Ваша интуиция сейчас может ошибаться. Любовные переживания будут сбивать с толку.

Скорпион

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Стрелец

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Козерог

Постарайтесь максимально усвоить информацию, которую сегодня получите. Это хорошее время для развития новых навыков и умений. Также вы можете навести порядок в финансовых делах и наконец стабилизировать свое материальное положение.

Водолей

Водолеи будут во всем пытаться проявить свой бунтарский дух. Вы будете стремиться нарушать все правила и действовать против системы. Многие могут оценить такой подход, но найдутся и те, кого такая тактика очень рассердит.

Рыбы

Для Рыб этот период будет наполнен постоянными разговорами. Люди даже могут начать вас утомлять, но вам нельзя показывать, что диалоги для вас не слишком интересны. Сейчас очень важно, чтобы окружающие видели в вас внимательного слушателя.

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