Гороскоп на завтра: Весы могут наломать дров, а Водолеи обойдут конкурентов

Сейчас очень важно четко формулировать свои желания. Хотите знать, что вас ждет 29 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя вести переговоры, кто должен порадовать себя, а кто будет привлекать внимание.

Овен

Вам нужно поставить перед собой максимально четкие цели. Вы сможете самостоятельно добиться желаемого, но только в том случае, если не будете хвататься за несколько дел одновременно. Не сходите с намеченного курса и тогда все получится.

Телец

Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.

Близнецы

Вам стоит порадовать себя, даже если вам кажется, что на это нет ни времени, ни ресурсов. Купите себе что-то новенькое, съешьте любимую еду, поспите на час дольше. Сделайте все возможное, чтобы заставить себя улыбнуться и отвлечься от проблем.

Рак

Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.

Лев

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать. Если хотите добиться большего, действуйте активнее.

Дева

Обаяние поможет вам добиться желаемого, но сильные эмоциональные всплески будут мешать. Отвлекайтесь от дел, которые вам неприятны. И не игнорируйте свою усталость, тело само подскажет, когда стоит взять отгул и выспаться хорошенько.

Весы

Вы можете наломать дров как на работе, так и дома. Стоит дважды продумывать свои слова перед тем, как их произнести. Люди могут быть обидчивы, не стоит их провоцировать. Вам также нужно задуматься о своем здоровье, обратите внимание на самочувствие.

Скорпион

Постарайтесь сконцентрироваться на делах, которые вам приятны. Не стоит слишком увлекаться рутиной, лучше прогуляйтесь с друзьями, займитесь приятными домашними хлопотами. В это время вам важно набраться сил и хороших эмоций.

Стрелец

Вам придется самостоятельно принимать решения и воплощать их. Стандартные методы вам не годятся, это будет вызывать непонимание у окружающих. Но, несмотря на неприятие других людей, вы добьетесь выдающихся результатов.

Козерог

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих. Также вам стоит помириться с давним обидчиком.

Водолей

Вам легко будет добиться успехов и опередить конкурентов, но для этого нужно будет активно поработать. Ваше терпение поможет дойти до нужного этапа. Идите вперед и не давайте себе лениться, тогда скоро получите желаемое.

Рыбы

Полностью контролировать все дела у вас в этот день не получится. Стоит довериться интуиции, чтобы поймать нужное течение. Не пытайтесь торопить события, иначе окажетесь совсем не там, где планировали. Важно не терять из виду нужных людей.

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