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Соперничество и неловкие ситуации: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 01 июля 2019, 12:00
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет в период с 1 по 7 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как сохранить баланс на работе и дома, а также как чувствовать себя бодро и не поддаваться негативным волнам.

Работа

В рабочих делах стоит соблюдать осторожность. Конкуренты не спят, они следят за каждым вашим движением. Период неблагоприятен для кардинальных изменений в рабочей сфере. Негативные волны влияют на профессиональные качества, даже то, что вы умеете делать идеально, может перестать вам даваться.

Не нужно уповать на собственное эго в деловых вопросах, лучше прислушиваться к более опытным коллегам. Эта неделя хорошо подходит для мелких заработков, а вот прибавок или повышений сейчас просить не стоит. Составление плана действий поможет избежать путаницы. Представители руководящих должностей сейчас могут оказаться в неловкой ситуации, когда подчиненные окажутся умнее. Воспримите это как повод научиться новому и поблагодарить сотрудников за новую информацию.

Отношения

В любовной сфере все будет весьма гладко. Стабильность - основной признак этой недели. Позитивные вибрации положительно влияют на романтические чувства, вам и вашему партнеру может захотеться больше времени проводить вместе. Одиноким людям будет комфортно наедине с собой, этого не стоит пугаться. Вы вполне самодостаточны и не нуждаетесь в ком-либо прямо сейчас. В отношениях с друзьями стоит соблюдать осторожность и не говорить лишнего.

Здоровье

Не стоит слишком сильно переживать о здоровом образе жизни. Конечно, правильное питание и активные занятия - это прекрасно. Но если вам сейчас совсем не хочется этим заниматься, не огорчайтесь. Важно не начать себя терзать за то, что вы что-то делаете не так. Все придет, просто сейчас вам сложно сконцентрироваться на определенных деталях.

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