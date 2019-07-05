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Гороскоп на завтра: Близнецам нельзя рисковать, а Овнов ждут трудности в любви

пятница, 05 июля 2019, 17:00
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Фото: pixabay.com

Сейчас у многих знаков сильно обострится интуиция. Хотите знать, что вас ждет 6 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно заняться старыми проблемами, кого ждут трудности, а кому нельзя экспериментировать.

Овен

Ваше деловое чутье будет особенно острым. Так что для Овнов это подходящее время для решения старых дел и старта новых. С возникшими проблемами помогут справиться близкие и союзники. А вот на личном фронте возможны трудности, которые повлияют на ваши уверенность и оптимизм. В таком случае стоит также заручиться поддержкой близкого человека.

Телец

Ваша внутренняя дисциплина поможет справиться с новыми трудностями. Проблемы возможны, но вы должны оставаться в гармонии с собой, чтобы со всем разобраться. Не стоит действовать вспыльчиво и необдуманно.

Близнецы

Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Близнецы сейчас могут быть обидчивы, учитывайте это в общении с людьми.

Рак

В этот день Раков могут ожидать приятные сюрпризы. Также велика вероятность продвижения в делах, получения интересных предложений и прибыли. День будет благоприятен для общения с близкими, совместного времяпровождения, а также шопинга.

Лев

Возможен стремительный карьерный рост и повышение внимания со стороны противоположного пола. Близкие будут приятно вас радовать, если вы сможете настроиться на позитив. Не стоит слишком серьезно воспринимать чужие проблемы, лучше сконцентрируйтесь на хорошем.

Дева

Звезды советуют Девам проявить терпение и настойчивость в ваших делах. День готовит много не самых приятных сюрпризов, так что концентрация внимания и сосредоточенность очень важны. Сегодняшние дела могут стать прочным фундаментом для будущих достижений.

Весы

Вам может захотеться избавиться от накопившегося негатива. Постарайтесь выплеснуть энергию в положительное русло, не травмируя окружающих. Не стоит разрывать старые контакты, также важно избегать конфликтов.

Скорпион

Для Скорпионов успехи этого дня напрямую зависят от сотрудничества с окружающими. Не стоит тянуть все самим, лучше довериться команде. Вместе вы добьетесь большего за меньшее время. Не замыкайтесь на себе, а попробуйте проявить максимально свою общительность - это принесет прекрасные результаты.

Стрелец

Учитесь благодарно принимать помощь и не отвергайте тех, кто вам ее предлагает. Вероятны новые знакомства и интересные рабочие перспективы. Следуйте за своим сердцем, но и разум не отключайте.

Козерог

В этот день Козероги могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения.

Водолей

Этот день для Водолеев будет позитивным в делах мирских и душевных. События будут разворачиваться в положительном для вас ключе, а ваше хорошее настроение будет поводом поделиться им с близкими. Не исключена вероятность интересных знакомств и приятных сюрпризов.

Рыбы

Вашей жизненной дорогой сейчас управляет сама Судьба, поэтому просто не мешайте ей. Положитесь на интуицию и отпустите руль, ваши ноги сами приведут вас именно туда, куда вам нужно. Внутренний голос сейчас будет мудрее вашего разума, слушайте его.

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