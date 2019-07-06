Гороскоп на завтра: Ракам нельзя терять голову, а Скорпионам нужно проявить мудрость

День готовит неожиданные повороты и яркие приключения. Хотите знать, что вас ждет 7 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит идти к мечте, кого ждут полезные знакомства, а кто может потерять контроль.

Овен

Поворотный день, наполненный яркими переживаниями и неожиданностями. Вам стоит переоценить свои перспективы и пересмотреть взгляды на жизнь. За поворотом может скрываться ваша мечта.

Телец

Этот день будет благоприятным для саморазвития и творчества. Ваша энергия позволит решить практически любую поставленную перед вами задачу и обойти конкурентов. Звезды также указывают на вероятность полезных знакомств и приятных сюрпризов. В том числе и материальных.

Близнецы

Дела наконец пойдут в гору, на горизонте период удач и побед. Настройтесь на плодотворную работу, тогда сможете скорее получить желаемое. Реализуйте свои амбиции, они сработают в вашу пользу.

Рак

Будье осторожны и не впадайте в эйфорию. Желаемое наконец начнет сбываться, но не стоит терять голову от радости. Соблюдая осторожность вы сможете надолго закрепить нынешний успех.

Лев

Счастье наступит совсем скоро, если вы научитесь радоваться тому, что имеете. Ваши желания уже почти у вас в руках, поэтому работайте над собой и не зазнавайтесь. Лучше хорошенько продумать все шаги, чтобы ничего не упустить.

Дева

Звезды прогнозируют Девам успех и удачу в ваших делах. В этот период, ваши активность и решительность смогут с успехом преодолеть трудности и достигнуть поставленных целей и задач. Так что смело беритесь решать важные и комплексные вопросы - сегодня они вам точно по плечу.

Весы

В целом звезды обещают вам весьма позитивный день, благоприятный для общения, шопинга, крупных приобретений и планирования путешествий. В деловой сфере ваш день будет также благоприятным. В этот день стоит проявить свою общительность, так как высока вероятность новых полезных и приятных знакомств.

Скорпион

Проявите мудрость, скромность и целеустремленность. Так вы сможете добиться большего. Практически все начинания будут даваться легко и завершаться успехом. Также вероятны новые знакомства, которые будут полезны в будущем.

Стрелец

Не упускайте возможностей и действуйте сразу, как только появляется шанс за что-то взяться. Велика вероятность успеха во многих делах, также хорошо пройдут запланированные поездки и встречи с приятными людьми. Помогите друзьям, если они попросят.

Козерог

День предвещает Козерогам хорошие возможности для реализации намеченных планов. Но с другой стороны - сниженная концентрация внимания и настрой, которые способны помешать вам достигнуть всех целей. Для поддержания продуктивности звезды советуют не расслабляться, проявить внимательность, а также настроиться на позитивный лад.

Водолей

В этот день у Водолеев на передний план выйдет рассудительность и дипломатичность. Вы сможете договориться с кем угодно. Так что, если у вас есть какие-то серьезные нерешенные вопросы, не стоит откладывать их.

Рыбы

Ваши резервы практически истощены. Любые занятия, будь то бытовые задачи, спорт, либо работа, будут казаться вам неважными, либо неоправданно трудозатратными. Рыбам следует хорошо отдохнуть, чтобы восстановить силы.

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