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Нужно заняться фигурой и не ввязываться в конфликты: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 08 июля 2019, 12:00
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет в период с 8 по 14 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не потерять работу и сохранить баланс в личной жизни.

Работа

В деловой сфере все будет идти достаточно гладко. Исключения возможны только для представителей технических профессий. Если возникнут конфликты с коллегами или руководством, решать их стоит незамедлительно. Но делать это нужно только в мягкой и дружеской форме, может быть даже с переходом на легкий юмор. Ни в коем случае нельзя ввязываться в рабочие конфликты или позволять себе выплескивать эмоции. Это чревато серьезными проблемами в дальнейшем, вплоть до потери рабочего места и финансовых трудностей, которые будет очень непросто побороть.

Отношения

В отношениях с близкими стоит проявить понимание. Сейчас многие могут испытывать дома некий дискомфорт, это скоро пройдет. Нужно просто отпустить ситуацию и не пытаться заранее прогнозировать реакцию людей на свои слова и поступки. В романтической сфере сейчас самое время отпустить на волю свои желания и эмоции.

Здоровье

Наступает прекрасное время для тех, кто хочет заняться своей фигурой. Правильное питание, больше активных занятий, свежий воздух - это именно то, что сейчас поможет держать в тонусе не только тело, но и разум. Не стоит издеваться над собой и садиться на строгие диеты без рекомендации врача. Лучше просто исключите из рациона вредные продукты, пейте побольше простой воды без газа и не засиживайтесь в четырех стенах.

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Раздел: ОбществоАстрология
Теги: гороскоп

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