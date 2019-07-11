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Гороскоп на завтра: Дев захлестнут эмоции, а у Козерогов возможны недоразумения

четверг, 11 июля 2019, 17:00
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Фото: pixabay.com

В этот день многие могут чувствовать сильное напряжение. Хотите знать, что вас ждет 12 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого подстерегают недоброжелатели, кому нужно набраться смелости, а кто приблизится к своей мечте.

Овен

Вы можете запросто стать душой любой компании, сейчас для вас открыты все двери. Только не открывайтесь людям слишком сильно. Те, кто кажется вам невероятно приветливыми и добрыми, запросто могут плюнуть в спину. Однако, при должной осторожности, вы можете встретить действительно хороших людей, которые останутся в вашей жизни надолго.

Телец

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, день будет полон противоречий. Не держите все внутри, иначе рискуете сорваться и привлечь неприятности.

Близнецы

Сегодня стоит уделить внимание своим мечтаниям, они приведут вас к желаемой цели. Но только в том случае, если вы готовы ударно поработать. Помните, ничто не дается нам просто так, "без труда не выловишь и рыбку из пруда".

Рак

Ваши коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте. Звезды советуют посвятить это время налаживанию отношений с окружающими и близкими. В профессиональном плане, ваши амбиции и лидерские качества привлекут внимание коллег и будут достойно вознаграждены.

Лев

Ваши нынешние планы не просто наполеоновские, они еще круче. И это прекрасно, амбиции помогут вам допрыгнуть до новых высот. Но нельзя забывать о том, что воздушные замки - всего лишь грезы. Ставьте перед собой реальные задачи, и тогда у вас все получится.

Дева

Внезапно захлестнувшие эмоции могут затянуть вас в самый настоящий омут. Не теряйте голову, тогда вам удастся остаться на плаву. В работе постарайтесь быть более самокритичными, сейчас начальство будет к вам особенно внимательным.

Весы

Сейчас вы запросто можете сорваться с края пропасти. Не буквально, разумеется. Но от этого не стоит быть менее осторожными. Каждое ваше решение влияет на будущий итог событий, помните об этом. И не делайте глупостей.

Скорпион

Не пытайтесь успеть все и сразу, так вы запросто можете запутаться и упустить важные детали. Сейчас вам стоит найти время на общение с близкими людьми, это поможет отвлечься и "разгрузить" голову. Не забывайте, что ваши эмоции влияют на тех, кто вас любит.

Стрелец

Не стоит забывать о том, как сильно влияет на людей наш интеллект. Используйте свой ум для достижения целей, ведь на одном обаянии далеко не уедешь. Если чувстсвуете себя недостаточно уверенно, начните читать хорошую книгу или посмотрите познавательный фильм.

Козерог

Вам стоит проявить самообладание и выдержку, так как все может пойти не по намеченному плану. Возможны неприятности и недоразумения, но больших проблем не предвидится. Поэтому сохраняйте спокойствие.

Водолей

Отвлекитесь от всех будничных дел. Даже если работы гора, а домашних дел - еще больше, найдите пару часов на себя и близких людей. Просто расслабьтесь, посмотрите телевизор, прогуляйтесь. Сейчас это не прихоть, а необходимость, которая в дальнейшем поможет сохранить внутренний баланс.

Рыбы

Эмоциональные качели раскачиваются как никогда сильно. Поэтому не беритесь ни за что, в чем не уверены. Если можете посвятить время себе, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ваша внутренняя гармония сейчас на первом месте.

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