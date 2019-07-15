Гороскоп на 15 июля: Львы столкнуться с недоброжелателями, а Рыбы будут обидчивыми

Сейчас нужно сосредоточиться на важных делах и не позволять себе отвлекаться. Хотите знать, что вас ждет 15 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут препятствия, кому нужно подбирать слова, а кто будет слишком самостоятельным.

Овен

Овнам не удастся довести до конца начатое дело. Препятствия будут появляться со всех сторон. Не зацикливайтесь на какой-то одной идее, отпустите ситуацию. Если можете как-то повлиять на события, действуйте. Если же нет, просто переключитесь.

Телец

Ваша прямолинейность сейчас будет работать вам на руку. Не стоит подбирать слова и пытаться сглаживать углы. Говорите прямо, что и как думаете, не бойтесь открыто выражать свою точку зрения. Но и не забывайте о манерах и рамках приличия.

Близнецы

Представители этого знака будут слишком самостоятельными. В каких-то делах вам действительно проще разбираться самим, но не стоит отвергать всю помощь, которую вам предлагают. Помните, что команда всегда сильнее, чем один человек.

Рак

День будет спокойным и размеренным. Для успеха вам придется поработать, но не нужно будет слишком перетруждаться. Это хорошее время для планирования отпуска и поездок. Если вы можете себе позволить взять дополнительный выходной, сделайте это.

Лев

Вам придется вступить в конфликт с недоброжелателями. Но в остальном день будет вполне удачным. При ссорах помните, что уподобляться некрасивому поведению оппонента - всегда плохая идея. Будьте мудрее и спокойнее, держите себя в руках.

Дева

Вероятны не самые приятные открытия, как дома, так и на работе. Вы можете узнать, что окружающие что-то от вас скрывают. Это будет крайне неприятно, но помните, что у всех своя правда. И каждый поступок имеет причину.

Весы

Негативные вибрации будут особенно сильно воздействовать на Весов. Помните, что ваше самообладание только в ваших руках. Не позволяйте никому портить ваши нервы. Если конфликт неизбежен, крепко держите удар и не уступайте.

Скорпион

Вас могут много критиковать, это может пошатнуть вашу уверенность. Новые начинания окажутся под вопросом, но вам не стоит сходить с выбранного пути. Позже ваши старания принесут вам приятные плоды, которым недоброжелатели сильно позавидуют.

Стрелец

Вы думаете, что пока не готовы к принятию серьезных решений, однако, откладывать уже некуда. Возьмите себя в руки и сделайте то, что нужно. Только побеспокойтесь о том, чтобы все прошло гладко. Вы ведь не хотите никого обидеть.

Козерог

Удачный и приятный день для Козерогов. Вы будете идти своим путем и это будет на удивление даваться вам легко. Интересные проекты будут сыпаться со всех сторон, вам останется только выбрать те, которые вас зацепят больше других.

Водолей

Будьте спокойны, реагируйте на все рационально. Вы можете быть слишком вспыльчивы, поэтому не стоит ввязываться в споры. Оппоненты не задавят вас аргументами, но из-за нестабильного эмоционального фона вы можете быстро проиграть.

Рыбы

Рыбы в это время будут очень ранимы и обидчивы. Вас может вывести из себя буквально любое слово, поэтому постарайтесь избегать тесного контакта с людьми. Даже с близкими вы можете вести себя агрессивно, помните об этом.

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