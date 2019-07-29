Нужно следить за здоровьем и не ввязываться в конфликты: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя будет полна романтических переживаний и неожиданных диалогов. Хотите знать, что вас ждет в период с 29 июля по 4 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не потерять работу и сберечь семейный очаг.

Работа

В профессиональной сфере многих ждут неожиданные трудности. Недоброжелатели могут пытаться сбить вас с толку, украсть ваши идеи или даже подставить вас. Будьте очень внимательны, не верьте своим коллегам на слово, даже если они ведут себя крайне дружелюбно. Сейчас лучше проверить все дважды, иначе потом придется долго исправлять ошибки. С начальством постарайтесь вести себя спокойно, представители руководящих должностей могут стать раздражительными.

Отношения

Любовные приключения сейчас манят представителей практически всех знаков Зодиака. Особенно этому подвержены Рыбы, Весы и Близнецы. Но не стоит бросаться в омут с головой. Если ваша душа просит авантюр, постарайтесь честно поговорить с собой и выяснить, чем они для вас обернутся. Не стоит рисковать всем ради минутной слабости. Если же ваша интрижка не понесет за собой трагических последствий, просто наслаждайтесь и не переживайте. Семейным парам стоит задуматься о том, чтобы разнообразить досуг и интимную жизнь.

Здоровье

Не стоит слишком сильно переживать о здоровом образе жизни. Конечно, правильное питание и активные занятия - это прекрасно. Но если вам сейчас совсем не хочется этим заниматься, не огорчайтесь. Важно не начать себя терзать за то, что вы что-то делаете не так. Все придет, просто сейчас вам сложно сконцентрироваться на определенных деталях.

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