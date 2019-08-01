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Гороскоп на 1 августа: Тельцам придется напрячься, а Козерогам стоит действовать решительно

четверг, 01 августа 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Сейчас важно продумывать все шаги на пути к цели. Хотите знать, что вас ждет 1 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется заняться рутиной, кого ждет результат трудов, а кого поджидают недоброжелатели.

Овен

Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.

Телец

Настойчивость и усердие - вот что вам необходимо для дальнейшего развития событий. Не ленитесь, как бы сильно вам того ни хотелось. Сейчас нужно поднажать, тогда позже сможете сполна насладиться результатами своих упорных трудов.

Близнецы

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Рак

Большие дела будут даваться вам с легкостью, а вот в мелочах придется попотеть. Связано это с вашим рассеяным вниманием. Вы упускаете из виду многие важные детали, так как смотрите на все очень поверхностно. Будьте более сосредоточены.

Лев

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Дева

Вы сможете быстро добиться значительных успехов. Новые проекты, запланированные презентации или даже проявление внезапной инициативы - все это будет по достоинству оценено вашим руководством. Не бойтесь показаться слишком умным.

Весы

Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.

Скорпион

Существует опасность потерять работу. Также возможны большие неприятности в личной сфере. Проблем можно будет избежать, если вы будете максимально тщательно продумывать свои действия. Также очень важно концентрироваться на хорошем.

Стрелец

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Козерог

Смелые решения и нестандартный подход станут вашими лучшими союзниками. Ваши решительные действия помогут быстро добиться успеха и даже помочь окружающим. Помните, что отдых очень важен, позвольте себе набраться сил перед работой.

Водолей

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

Рыбы

Рыбы будут не слишком дружелюбны. Вас могут раздражать даже те дела и люди, которые обычно поднимают вам настроение. Не перекладывайте ответственность за свое настроение на других, в вашем негативе сейчас никто не виноват.

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