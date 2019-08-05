Гороскоп на 5 августа: Стрельцы могут планировать новые дела, а Весам стоит слушать интуицию

В это время многим придется столкнуться с трудностями. Хотите знать, что вас ждет 5 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут проблемы в личной жизни, у кого появятся шансы добиться желаемого, а кто должен следить за здоровьем.

Овен

Существует опасность потерять работу. Также возможны большие неприятности в личной сфере. Проблем можно будет избежать, если бы будете максимально тщательно продумывать свои действия. Также очень важно концентрироваться на хорошем.

Телец

Смелые решения и нестандартный подход станут вашими лучшими союзниками. Ваши решительные действия помогут быстро добиться успеха и даже помочь окружающим. Помните, что отдых очень важен, позвольте себе набраться сил перед работой.

Близнецы

Вы можете добиться долгожданного повышения. Также в этот день будет шанс наладить домашние дела, если вы соберетесь с мыслями и откровенно поговорите со своими родными. Не бойтесь объяснять людям свои чувства, вы имеете полное право на эмоции.

Рак

Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Выпишите на листочке все вопросы и ответы, чтобы быть готовым к любому диалогу.

Лев

Вы можете укрепить свою позицию лидера, если будете действовать активно и решительно. Но не стоит цепляться только за свою уверенность, опирайтесь на подсчеты и факты. Если чувствуете, что теряете авторитет, поговорите с окружающими по душам.

Дева

Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожность сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.

Весы

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Скорпион

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Стрелец

Это отличное время для планирования и придумывания новых занятий. Смело составляйте планы на будущее, можете заняться чем-то, что ранее казалось вам слишком сложным. Весы сейчас полны сил и готовы работать, используйте это время с умом.

Козерог

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Водолей

Большие дела будут даваться вам с легкостью, а вот в мелочах придется попотеть. Связано это с вашим рассеяным вниманием. Вы упускаете из виду многие важные детали, так как смотрите на все очень поверхностно. Будьте более сосредоточены.

Рыбы

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

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