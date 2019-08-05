RU  UA  EN

понедельник, 5 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 августа

18:55
В Киеве отчитались о значительном повышении зарплат: названы цифры

3 августа

16:24
​Гривна возглавила мировой валютный рейтинг: опубликована инфографика
15:16
Дубинский обвинил нардепа Бурбака в миллиардной афере с участием банка "Альянс"

2 августа

19:37
​​Гривна резко просела: Нацбанк озвучил курс валют на выходные
16:33
В Украине легализуют рынок аренды жилья: власти раскрыли подробности
15:34
​У Зеленского пояснили, что будет с доступом к сайтам "Одноклассники" и "Вконтакте"
14:45
Стало известно о тайном избрании главы "Ощадбанка"
13:40
​У Зеленского пообещали украинцам дешевую ипотеку и назвали сроки
12:35
​Стало известно о введении США новых санкций против России
11:32
​Гривня резко подешевела: официальный курс НБУ
10:05
Трасса Запорожье - Мариуполь будет достроена за три месяца по поручению президента - Голик

1 августа

14:55
​Украинская казна внезапно пополнилась на внушительную сумму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 5 августа: Стрельцы могут планировать новые дела, а Весам стоит слушать интуицию

понедельник, 05 августа 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

В это время многим придется столкнуться с трудностями. Хотите знать, что вас ждет 5 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут проблемы в личной жизни, у кого появятся шансы добиться желаемого, а кто должен следить за здоровьем.

Овен

Существует опасность потерять работу. Также возможны большие неприятности в личной сфере. Проблем можно будет избежать, если бы будете максимально тщательно продумывать свои действия. Также очень важно концентрироваться на хорошем.

Телец

Смелые решения и нестандартный подход станут вашими лучшими союзниками. Ваши решительные действия помогут быстро добиться успеха и даже помочь окружающим. Помните, что отдых очень важен, позвольте себе набраться сил перед работой.

Близнецы

Вы можете добиться долгожданного повышения. Также в этот день будет шанс наладить домашние дела, если вы соберетесь с мыслями и откровенно поговорите со своими родными. Не бойтесь объяснять людям свои чувства, вы имеете полное право на эмоции.

Рак

Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Выпишите на листочке все вопросы и ответы, чтобы быть готовым к любому диалогу.

Лев

Вы можете укрепить свою позицию лидера, если будете действовать активно и решительно. Но не стоит цепляться только за свою уверенность, опирайтесь на подсчеты и факты. Если чувствуете, что теряете авторитет, поговорите с окружающими по душам.

Дева

Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожность сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.

Весы

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Скорпион

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Стрелец

Это отличное время для планирования и придумывания новых занятий. Смело составляйте планы на будущее, можете заняться чем-то, что ранее казалось вам слишком сложным. Весы сейчас полны сил и готовы работать, используйте это время с умом.

Козерог

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Водолей

Большие дела будут даваться вам с легкостью, а вот в мелочах придется попотеть. Связано это с вашим рассеяным вниманием. Вы упускаете из виду многие важные детали, так как смотрите на все очень поверхностно. Будьте более сосредоточены.

Рыбы

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: