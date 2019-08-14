Гороскоп на 14 августа: Скорпионам придется сглаживать углы, а Водолеям нужно действовать осторожно

В этот период важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Хотите знать, что вас ждет 14 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется отказаться от планов, а кого ждет неприятный, но ценный опыт.

Овен

Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.

Телец

Тельцы могут оказаться не готовы к грядущему объему работы. Вам придется изрядно потрудиться и поработать сверх меры. Но результат однозначно будет стоит потраченных усилий. Вы получите не только ценный опыт, но и неожиданную прибыль.

Близнецы

Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.

Рак

Ракам не стоит браться за серьезные начинания. Новые задачи сейчас будут даваться с большим трудом и, скорее всего, завершаться провалом. Лучше двигайтесь к переменам постепенно и обдумывайте каждый свой шаг на пути.

Лев

Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.

Дева

День будет плавным и размеренным, вам даже может быть немного скучно. Если найдете время на релакс и медитацию, сможете накопить силы для новых свершений. Не пугайтесь, если заметите в себе какие-то перемены. Они к лучшему.

Весы

Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.

Скорпион

День не будет легким, как бы сильно вам того ни хотелось. Будьте готовы решать непростые задачи и сглаживать углы. Сейчас вам нельзя нервничать по пустякам, поэтому почаще обращайте внимание на что-то хорошее и поменьше злитесь.

Стрелец

Вас могут много критиковать, это может пошатнуть вашу уверенность. Новые начинания окажутся под вопросом, но вам не стоит сходить с выбранного пути. Позже ваши старания принесут вам приятные плоды, которым недоброжелатели сильно позавидуют.

Козерог

День будет спокойным, поэтому вы можете смело планировать дела, не требующие особых физических и эмоциональных затрат. Займитесь домом, уделите внимание себе, отдохните. Так вы сможете получить еще больше приятных эмоций.

Водолей

День сложится удачно, если вы будете внимательно слушать и анализировать ситуацию. Грамотная тактика - сейчас ваш лучший товарищ. Действуйте осторожно и вдумчиво, не спешите и не поддавайтесь внезапным импульсам.

Рыбы

Хороший день для решения материальных вопросов и покупок. Смело отправляйтесь на шопинг, можете также попробовать получить прибавку к зарплате. Не нервничайте по пустякам и побольше двигайтесь. Также стоит уделить время внешности.

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