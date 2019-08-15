Гороскоп на 15 августа: Стрельцы обойдут конкурентов, а Рыб будет обманывать интуиция

Сейчас не стоить быть слишком настойчивыми, особенно в личной жизни. Хотите знать, что вас ждет 15 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет белая полоса в жизни, а кто будет бороться с препятствиями.

Овен

Вам наконец-то по-настоящему улыбается удача. Улыбнитесь ей в ответ, настройтесь на максимально позитивную волну, и тогда сможете свернуть все горы на своем пути. Белая полоса только начинается, поэтому просто наслаждайтесь.

Телец

Ваша прямолинейность сейчас будет работать вам на руку. Не стоит подбирать слова и пытаться сглаживать углы. Говорите прямо, что и как думаете, не бойтесь открыто выражать свою точку зрения. Но и не забывайте о манерах и рамках приличия.

Близнецы

Не проявляйте излишнее упорство, это может спровоцировать конфликты как на работе, так и дома. Вам сейчас кажется, что вокруг одни дураки, но на самом деле проблема кроется в вас самих. Покопайтесь в себе и найдете ключ к решению.

Рак

Ракам не удастся довести до конца начатое дело. Препятствия будут появляться со всех сторон. Не зацикливайтесь на какой-то одной идее, отпустите ситуацию. Если можете как-то повлиять на события, действуйте. Если же нет, просто переключитесь.

Лев

Цель будет ускользать от вас, но вам нельзя сдаваться. Это проверка вашего упорства, которую можно пройти, только прилагая еще больше усилий. Помните, что дорогу осилит идущий. Не позволяйте ничему и никому вами управлять.

Дева

День будет спокойным и размеренным. Для успеха вам придется поработать, но не нужно будет слишком перетруждаться. Это хорошее время для планирования отпуска и поездок. Если вы можете себе позволить взять дополнительный выходной, сделайте это.

Весы

Не отказывайтесь от ранее запланированных дел, даже если все будет идти не так, как вы думали изначально. Обыгрывайте ситуацию, включайте фантазию и придумывайте новые способы достижения желаемого. Даже если это кажется сложным.

Скорпион

Вам придется вступить в конфликт с недоброжелателями. Но в остальном день будет вполне удачным. При ссорах помните, что уподобляться некрасивому поведению оппонента - всегда плохая идея. Будьте мудрее и спокойнее, держите себя в руках.

Стрелец

Вы сможете легко обойти конкурентов, если будете достаточно упорно трудиться. Не позволяйте себе отказываться от каких-то дел только из-за обычной лени. Сейчас вам нужно проявить характер и упорство, тогда будущее вам улыбнется.

Козерог

Негативные вибрации будут особенно сильно воздействовать на Козерогов. Помните, что ваше самообладание только в ваших руках. Не позволяйте никому портить ваши нервы. Если конфликт неизбежен, крепко держите удар и не уступайте.

Водолей

Хорошо бы завершить старые проекты. Если чувствуете в себе достаточно сил, постарайтесь закончить как можно больше ранее запланированных дел. Это морально вас разгрузит и поможет открыться новым впечатлениям и идеям.

Рыбы

Интуиция сейчас не будет давать вам верных подсказок. Вы будете очень зависимы от настроения окружающих, это может сбивать вас с толку. Не поддавайтесь эмоциям, постарайтесь действовать спокойно и концентрироваться на приятном.

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