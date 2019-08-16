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Гороскоп на 16 августа: Козерогам будет сложно не выходить из себя, а Водолеи будут обидчивыми

пятница, 16 августа 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

В это время не стоит действовать напролом и рисковать. Хотите знать, что вас ждет 16 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно продумывать каждый шаг, а кто должен оставаться в тени.

Овен

Вам нужно вести себя осторожнее. Сейчас рисковать будет неправильным решением, лучше продумывать каждый шаг. Посоветуйтесь с кем-то более опытным перед принятием любых важных решений. Так всем будет спокойнее.

Телец

В этот период Тельцы будут полны энергии, поэтому смогут добиться очень многого. Сейчас стоит смело браться за любые дела. Но важно, чтобы вам не было скучно, иначе вы быстро перегорите. Займитесь тем, что вам интересно, тогда сможете достичь новых высот.

Близнецы

Вам лучше какое-то время держаться в тени и не рисковать, так как один неверный шаг может обернуться провалом. Также нежелательно слишком сильно проявлять свои чувства, в этот период люди могут быть не слишком расположены в вашу сторону.

Рак

Интуиция работает превосходно, не отвергайте ее. Сейчас ваш успех зависит только от вас. Чем больше усилий вы приложите, тем большего сможете добиться. Не позволяйте себе лениться.

Лев

Для вас день будет удачным. Все дела, начатые в этот период, будут даваться с легкостью. Но не пытайтесь противостоять естественному ходу событий, он все равно возьмет над вами верх. Сопротивляясь вы только потратите энергию.

Дева

День очень хорош для любовных приключений. Если вы свободны, познакомьтесь с кем-то, кто вам понравится. Если же заняты, устройте себе и своей половине романтическое свидание. А о работе пока не думайте.

Весы
У вас могут возникнуть разногласия с начальством. Серьезные разговоры следует отложить, так как ваш дар убеждения сейчас не в лучшей форме. Постарайтесь зарядиться энергией и никуда не спешить.

Скорпион

День будет плодотворным. Ваши размышления о прошлом помогут по-новому взглянуть на происходящее, это станет ценной опорой для дальнейших действий. Также стоит вернуться к начатым делам и восстановить старые связи.

Стрелец
Вы можете легко найти общий язык с теми, с кем раньше не ладили. Используйте это, чтобы избавиться от внутренних и внешних конфликтов. День хорошо подходит для важных дел, можете назначить на это время деловые переговоры.

Скорпион

Постарайтесь завершить максимальное количество неприятных или скучных дел, в этот период вы сможете сделать это с легкостью. Это плодотворное время, используйте его для планирования и реализации в рабочей среде.

Козерог

Эмоциональный фон будет нестабильным, любой пустяк может вывести вас из себя. Постарайтесь не заводиться и оценивать происходящее трезво. Также не стоит избегать встреч с приятными для вас людьми, это поможет выровнять настроение.

Водолей

Не сдавайтесь и идите к цели. Вы сейчас можете быть крайне обидчивы, но помните, что это только ваша проблема. Окружающие не могут догадаться, в каком настроении вы находитесь. Не срывайтесь на них.

Рыбы

Вероятны неожиданные перемены к лучшему. Старые дела начнут решаться в вашу пользу. Но не все будет так гладко, так как велика возможность служебного романа. Задумайтесь перед тем, как завязывать в это время новые отношения.

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