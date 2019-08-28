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Гороскоп на 28 августа: Овны могут сделать предложение руки и сердца, а Тельцам не стоит резко менять внешность

среда, 28 августа 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

В это время многим придется почувствовать влияние романтических вибраций. Хотите знать, что вас ждет 28 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не стоит менять имидж, кто будет зациклен на любви, а кого ждет карьерный рост.

Овен

В этот день вам стоит уделить максимум внимания вашему избраннику. Любые романтические приключения будут очень приятными и полезными. Это хороший день для тех, кто хочет предложить своей половинке руку и сердце.

Телец

Сейчас вам не стоит резко менять свой имидж. Резкие смены внешнего вида лучше отложить на потом. А вот небольшие перемены пойдут вам на пользу. Можно сменить прическу, обновить гардероб или сходить в салон красоты.

Близнецы

В этот период вас ждут сюрпризы. Не все из них будут приятными, но и без радостных новостей не обойдется. Будьте готовы принять решение, которое повлияет на ход дальнейших событий в вашей профессиональной сфере.

Рак

Освобождайтесь от всего ненужного. Откажитесь от дел, которые вам неприятны и которые не требуют обязательного исполнения. Не ходите на встречи, которые могут вас огорчить. Лучше направьте энергию в позитивные дела.

Лев

Праздники, встречи с друзьями, свидание с любимым человеком - вот лучше дела на это время. Не ограждайте себя от задач, которые вызывают у вас улыбку. Сейчас нужно максимально расслабиться и насладиться белой полосой.

Дева

Этот день лучше всего провести в кругу семьи. Теплые встречи и приятные разговоры наполнят вас позитивными вибрациями и помогут зарядиться энергией на будущее.

Весы

Вам нельзя злоупотреблять служебным положением. Не пытайтесь давить на коллег и, тем более, не пробуйте кому-то угрожать. Лучше усмирите своего внутреннего командира и поищите с окружающими общий язык.

Скорпион

Вы можете почувствовать падение самочувствия. Вероятна даже легкая бессонница. Чтобы вернуться в привычную струю, откажитесь от вредных привычек и проводите побольше времени на свежем воздухе.

Стрелец

Не стоит поддаваться импульсам сексуального характера. Ваша тяга к романтическим приключениям может плохо для вас закончиться. Не рискуйте, если понимаете, что вам есть что терять.

Козерог

Гармония в отношениях сейчас будет полностью зависеть от вас. Вы легко сможете найти общий язык в семье, также стоит уделить время новым впечатлениям в личной жизни. Порадуйте чем-то себя и свою половинку.

Водолей

Вы можете использовать свои знакомства для достижения новых карьерных вершин. Если вам предложат помощь, не спешите от нее отказываться. Продумайте все риски и только после этого принимайте решения.

Рыбы

Сейчас вам будет казаться, что смысл вашей жизни полностью заключается в романтических отношениях. В принципе, это утверждение недалеко от истины. Ваш избранник много для вас значит, скажите ему об этом.

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Раздел: ОбществоАстрология
Теги: гороскоп

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