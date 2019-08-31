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Гороскоп на 31 августа: Козероги превзойдут себя, а Близнецам нельзя ругаться с начальством

суббота, 31 августа 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Сейчас позитивные вибрации затронут практически всех. Хотите знать, что вас ждет 31 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто справится со сложной задачей, у кого получится превзойти себя, а кого ждут приятные знакомства.

Овен

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Если ваша интуиция подсказывает, что нужно что-то менять - делайте это. Но не спешите бросать все начатое. Действовать стоит решительно, но не категорично.

Телец

Вероятны финансовые поступления. Старайтесь распоряжаться деньгами вдумчиво. Лучше продумать все траты заранее, чтобы не оказаться в минусе. Ваша личная жизнь поможет наладить ситуацию на работе.

Близнецы

Сейчас вы ведете себя особенно благоразумно, это очень правильная тактика. Люди будут к вам тянуться и вы сможете с легкостью заручиться поддержкой союзников. А вот с начальством лучше не ругаться.

Рак

Лидерские качества в вашем характере станут особенно заметными. Вы подсознательно будете стремиться оказаться в центре всеобщего внимания. Используйте это для решения деловых вопросов.

Лев

День будет плавным и спокойным. Не нужно ждать от него больших свершений. Это время хорошо подходит для продолжения работы над проектами, которые уже были начаты ранее. Не берите на себя слишком много.

Дева

Женщины в вашем окружении сейчас будут особенно к вам расположены. Если ваш руководитель - представительница прекрасного пола, можете попросить ее о помощи. Скорее всего, она вам не откажет и даже даст ценный совет.

Весы

Сейчас вы остро чувствуете, что хотите попросить кого-то о помощи. Но ваш самостоятельный характер не позволяет этого сделать. Не бойтесь показаться слабым, иногда все мы немного устаем и нам нужна поддержка.

Скорпион

Вас ждут интересные и приятные знакомства. Вероятно, вы вдруг обратите внимание на кого-то, кого раньше совсем не замечали. Присмотритесь к этому человеку. Он может стать для вас настоящей находкой, как в рабочем плане, так и в личном.

Стрелец

Вас будет особенно радовать возможность общаться с большим количеством людей. Посвятите это время делам, которые связаны с публикой и встречами. Можете провести семинар или просто встретиться с большой компанией знакомых.

Козерог

Вы просто превзойдете себя в этот день. Окружающие будут поражены вашей активностью и оригинальностью ваших идей. Помогите тому, кто явно нуждается в этом. Сейчас вы можете повлиять на судьбу близкого человека. И ему это нужно.

Водолей

Вы справитесь с непростой задачей, которая вас пугает. Старые страхи уступят место уверенности, ведь ваша цель зависит только от вас. И вы можете контролировать свои эмоции. Держите спину ровно и не бойтесь ничего.

Рыбы

Хорошее время для любых переговоров. Вы сейчас можете найти общий язык практически с кем угодно. В семейных вопросах старайтесь выступать в роли советчика и внимательного слушателя.

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