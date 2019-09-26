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Гороскоп на 26 сентября: Весов потянет на эксперименты, а Водолеев ждут новости

четверг, 26 сентября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

В этот день важно следить за своими словами и действиями. Хотите знать, что вас ждет 26 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут романтические приключения, а кому придется все делать самостоятельно.

Овен

Вероятны ошибки в расчетах. Продумывайте все рабочие дела дважды, чтобы позже не пришлось ничего переделывать. Разберитесь с потоком задач, тогда сможете быстро все закончить и наконец-то отвлечься от скучной рутинной работы.

Телец

Вы покажете хороший результат в деле, которым сейчас занимаетесь. Это может вызвать зависть у многих людей, поэтому стоит соблюдать осторожность. Но не вините людей за их эмоции, они просто пока не получили то, чем уже обладаете вы.

Близнецы

Можете наконец приступить к реализации своего давнего масштабного плана. Сейчас у вас есть время, чтобы все продумать и реализовать максимально четко. Не бойтесь пробовать что-то новое и совершать решительные шаги. Скоро вас ждет успех.

Рак

Это хорошее время для романтического свидания. Если вы ждете от своей второй половинки каких-то эмоций, спровоцируйте их. Но действуйте аккуратно. Ваше очарование и умение создать праздник поможет расположить к себе объект вашей симпатии.

Лев

Для представителей этого знака наступает период, когда вы начнете видеть перед собой новые горизонты и перспективы. Вероятно, вам предложат повышение, или же вы сами решите заняться каким-то новым интересным проектом.

Дева

Это хорошее время для достижения каких-то целей. Но помните, что нужно ставить перед собой реальные задачи. Воздушные замки покорить не получится, поэтому не стоит радовать себя ложными надеждами. Сосредоточьтесь на простых вещах.

Весы

Весы в этот период будут склонны к экспериментам. Ваши новые идеи будут казаться вам гениальными, но лучше все же посоветоваться с близкими людьми. Не позволяйте себе работать слишком много, здоровый отдых вам необходим.

Скорпион

Сейчас не все события оправдывают ваши ожидания. Не стоит ждать от окружающих каких-то важных поступков, делайте все сами. Только ваша мудрость может помочь побороть появившиеся трудности. Не бросайтесь в омут, иначе можете в нем потеряться.

Стрелец

Стрельцы могут разочароваться в своих силах, так как взвалят на себя больше задач, чем смогут одновременно завершить. Это сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не стоит себя перегружать. Постарайтесь отвлечься от работы.

Козерог

Вам придется заняться чьими-то сложными отношениями. Люди будут ждать от вас эмоциональной поддержки и помощи, отказывать им сейчас нельзя. Посмотрите на ситуацию со стороны и дайте ей трезвую оценку. Эмоциями лучше не руководствоваться.

Водолей

День, наполненный неожиданностями. Новости будут вас пугать, смущать, заставлять нервничать и выбивать из колеи. Но перемены будут столь же яркими, сколь пугающими. Не бойтесь смотреть вперед, не за горами очень интересный период жизни.

Рыбы

Для представителей этого знака день будет непростым, но приятным. Вы сможете намного легче решать обычные проблемы, дела будут даваться вам проще. Ваше обаяние поможет произвести нужное впечатление на руководство.

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