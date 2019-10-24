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Гороскоп на 24 октября: Раков ждет затишье в личной жизни, а Львы будут всех раздражать

четверг, 24 октября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 24 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно рисковать, а кого ждет неприятное погружение в кучу проблем.

Овен

Сегодня вам стоит прислушаться к своему организму. Если будете чувствовать вялость и усталость, дайте себе отдохнуть. Это очень важно, ведь скоро вам понадобятся силы для серьезного дела.

Телец

Постарайтесь не слишком расстраиваться из-за мелочей. Не нужно тратить свою энергию на переживания, которые не несут в себе ничего, кроме негатива. Отвлекитесь и займитесь чем-то приятным и полезным.

Близнецы

Вам лучше уделить этот день работе. Постарайтесь закончить запланированные дела, можете даже попробовать взяться за несколько новых проектов. Сейчас рабочие вопросы будут даваться вам легко и даже по-своему весело.

Рак

В личной жизни наступает период затишья. Вам может хотеться эмоций, но не пытайтесь получить их сейчас. Лучше просто подождите, новые краски скоро сами придут в вашу жизнь. Всему свое время.

Лев

Сейчас вы, без преувеличения, настоящая заноза. Вы портите настроение как себе, так и окружающим. По любому поводу и без такового. Вы можете сами этого не замечать, но постарайтесь посмотреть на себя со стороны. Иначе последствий не избежать.

Дева

Не нужно гнаться за заоблачной мечтой. Да, мечтать это прекрасно, но жизнь ведь происходит прямо тут и сейчас. И пока вы витаете в облаках, вы ее пропускаете. Оглянитесь, вокруг вас так много прекрасного!

Весы

Не цепляйтесь за прошлое, особенно в том случае, если оно не слишком цепляется за вас. Отпустите старые несбывшиеся желания, они сильно терзают вас в последнее время. Чем скорее вы перестанете оглядываться, тем быстрее сможете пойти вперед.

Скорпион

Не бойтесь рисковать, особенно в том случае, если это касается вашей внешности. Сейчас просто идеальное время для кардинальных перемен. Смело пробуйте все яркое и необычное.

Стрелец

Вам лучше не спешить с выводами. Вы можете думать, что видите ситуацию насквозь, но это не совсем так. Ваша самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны и не считайте себя умнее всех.

Козерог

Внезапный ком проблем и дел немного выбил вас из колеи. Кажется, что началась какая-то черная полоса, но на самом деле это просто этап трудностей. Он скоро пройдет, вам только нужно взять себя в руки и настроиться на позитивную волну.

Водолей

Вам пришлось вылезти из своих мечтаний и окунуться в мирские проблемы. Это не очень приятно, но по-другому никак, это ведь жизнь. Не огорчайтесь. Ваши мечты и планы никуда не делись, просто вам нужно вернуться к ним немножко позже.

Рыбы

В вашем окружении появится человек, который очень вами заинтересуется. Вероятно, его интерес будет связан с переменами в вашей личной жизни. Обратите внимание на слова и действия окружающих. Они подскажут вам правильный выход.

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